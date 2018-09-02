台灣小吃「刈包」魅力無窮　紐約倫敦美食界新寵兒

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合外電報導）台灣美食刈包再度被國際媒體CNN關注報導！

CNN記者選了位於台北市公館的藍家割包造訪。「刈包」這項台灣庶民小吃不僅是國內許多饕客的喜愛，也是國外旅客來台必吃的小吃之一，刈包小吃也一舉紅到國外去，近幾年紛紛開店滿足大家胃口，現在於美國及倫敦都可以品嘗到幸福的家鄉味。

藍家割包販售許多道地台灣小吃，包含四神湯、肉粽等，當紅產品當然非「刈包」莫屬，肥肉及瘦肉可依個人喜愛自行挑選，入口即化的豬肉搭配醃漬過後的酸菜，熱騰騰的一口咬下，香味四溢，每次前來朝聖的排隊的人潮也都絡繹不絕。

刈包在海外竄紅的歷史可以追溯到於2004年時，韓裔主廚張大衛在紐約開設的桃福（Momofuku）亞洲餐廳，率先將刈包列於菜單上，接著由台裔二代黃頤銘開設的Baohaus餐廳更鞏固刈包在美國餐飲界的地位，爾後刈包的身影如雨後春筍般在歐美街頭冒出來，近年倫敦也不落人後的開設Bao餐廳，由3位台灣青年一同構思，推出的菜色加入西方元素，受到當地人及留學生的喜愛。

2014年成立初期的Bao只有6個位子，根據CNN報導，Bao表示，初於倫敦設店時，常面臨到外國人將台灣刈包與日式割包搞混的窘境，然而，現在大家已經統稱他們為「刈包」了，由此可見來自台灣的刈包小吃深厚的影響力，目前Bao已於英國擁有3家分店，使用湯種及鮮奶手作，且分店們設計不同菜單提供大家多元選擇。