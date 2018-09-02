桃機驚喜亮點 景觀餐廳吃米其林電競館體驗

桃園國際機場明年將有令人驚喜的新亮點，第二航廈新擴建完成的頂樓將有大稻埕場景商場，米其林進駐景觀餐廳，另有電競館可實境VR體驗，民眾不出國也可享受服務。

桃機年旅客量已達4000多萬人次，第三航廈才剛開始興建，因應客量持續成長，兩年前擴建第二航廈，南側已完成，北側年底前也會完工，除了增加3樓出境大廳、海關安檢線及4樓桃機辦公室面積外，新增的5樓商業空間將是桃機一大新亮點。

桃機已完成第二航廈五樓綜合商場招商，由義美集團下的義美吉盛得標。

義美吉盛總經理詹成吉今天受訪說，商場規畫已完成，可望年底進場施工，明年上半年就可啟用，景觀餐廳有極佳視野可觀賞飛機起降，且會有米其林進駐，商場另設有受年輕人歡迎的電競館，導入實境VR體驗。

根據義美吉盛提供的規畫圖，桃機第二航廈五樓商場取名「台灣藝玩大街」，整體設計風格，以台灣百年風華為基調，仿巴洛克建築，點綴東西文化融合，有如將大稻埕場景搬到桃機。

景觀餐廳是台灣藝玩大街上的重頭戲，除有米其林星級餐廳進駐，還有代表台灣飲食的餐廳及異國美食。

走在仿估的台灣玩藝大街上，早年廟街情景重現眼前，可在傳承百年的糕餅舖購買伴手禮，也可品嚐台灣夜市美食、傳統輕食小吃及中外甜點。

另有舒眠小棧，提供提早到機場旅客舒適的休息區，對搭凌晨或清晨班機的旅客，是補充體力的好地方。

桃機公司業務處長李俊德說，第二航廈五樓的綜合商場位在非管制區，從出境大廳可搭電梯或電扶梯直達，不出國的旅客也可進入，且綜合商場外的公共空間設有觀景台，不用餐的旅客也可在觀景台欣賞飛機。