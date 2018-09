亞太影展頒獎 台片再見瓦城與紅衣2獲獎爭光

亞太影展頒獎典禮今晚舉行,台灣電影奪得兩獎項,包括「紅衣小女孩2」奪最佳音效獎,「再見瓦城」拿下最佳導演獎。壓軸大獎最佳影片則頒給澳洲片「漫漫回家路」(Lion)。

第58屆亞太影展頒獎典禮今晚在台北美福飯店舉辦,由吳大維、吳姍儒聯手主持。綜觀得獎內容,「漫漫回家路」除了風光奪下「最佳影片」,還拿到「最佳劇本獎」,可說是大贏家。

亞太影展評審讚賞,「漫漫回家路」呈現憂傷、驚險和溫情交織的豐富情感層次,讓整部片充滿濃厚的人情味,此外,劇本簡單並充滿情感的敘事結構,將觀眾自然帶進電影情緒,引發強烈共鳴。

導演趙德胤執導的「再見瓦城」(The Road to Mandalay)入圍8大獎項,最後只拿到「最佳導演獎」,趙德胤因工作無法到場領獎,由劇組人員代領,劇中男女主角柯震東和吳可熙都坐在台下替導演開心。

趙德胤得獎感言透過劇組轉達表示,感謝吳可熙、柯震東的付出,「他們是非常有天份且又非常努力的演員」,也感謝家人、劇組及投資人,「這個獎屬於再見瓦城的全體工作人員」。

亞太影后由今年甫獲香港金像獎最佳女主角的港星毛舜筠奪下,亞太影帝則頒給伊朗電影「健保風暴」(Appendix)的演員艾米阿里丹那伊(Amir Ali Danaei),但兩人今晚皆未出席,由他人代領。

最佳男配角獎項由菲律賓電影「菲常嘻哈」(Respeto)的Dido de la Paz獲獎。最佳女配角則由伊朗片「別墅人生」(Villa Dwellers)的Soraya Ghasemi奪下。

「最佳音效獎」由國片「紅衣小女孩2」為台灣電影拚下今晚頒獎典禮首個獎座,擊敗菲律賓片與馬來西亞作品。評審讚賞,「紅衣小女孩2」超越視覺的音效呈現,跳脫以往同類型的影片,使用細膩的手法,增添恐怖詭譎氛圍。

最佳新人獎由泰國片「模犯生」女主角「小琳」茱蒂蒙瓊查容蘇因得獎,她在後台開心用中文發表得獎感言:「我很高興,謝謝!」她並說,這是她在台灣拿到的第一座獎項,感到很榮幸也謝謝亞太影展,還打趣說演「模犯生」拿這麼多獎有點壓力。此外,她透露剛拍完第二部電影,是一部華語片,預計明年上映。

「最佳紀錄片」頒發給斯里蘭卡電影「天堂之惡」(Demons in Paradise),最佳剪輯頒給「模犯生」(Bad Genius),「最佳造型獎」頒給越南電影「衣夫人」(The Tailor),「最佳攝影」頒給印尼片「瑪莉娜之殺人四幕」(Marlina the Murderer in Four Acts),「最佳創意故事」頒給越南電影「中途站」(The Way Station)。

此外,頒獎典禮過程一度發生小插曲,頒發「最佳視覺特效」時,頒獎人郭雪芙與顏正國揭獎後,兩人不擅長念得獎作品英文片名,在台上互推名單僵持約20秒後,才由郭雪芙念出得獎電影作品英文名稱Interchange,讓現場一度尷尬冷場。(編輯:唐聲揚)1070901