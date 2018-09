為李安《少年Pi》配樂　奧斯卡配樂大師將來臺

(臺灣英文新聞/藝文組 臺北報導)曾為多部膾炙人口的電影製作配樂的奧斯卡最佳配樂獎得主麥可唐納(Mychael Danna)即將來臺與影迷、樂迷分享其創作經驗。

金馬影展今(1)日公布麥可唐納為今(2018)年影展首位焦點影人,麥可唐納2013年與李安合作,為其作品《少年PI的奇幻漂流》(Life of Pi)製作電影配樂,一舉獲得奧斯卡及金球獎最佳配樂大獎,被李安盛讚「不只是作曲家,更是電影創作者。」

▶︎ 麥可唐納2013年為李安作品《少年PI的奇幻漂流》製作電影配樂,一舉獲得奧斯卡最佳配樂獎(圖片截取自金馬影展官網)

來自加拿大的麥可唐納,擅長將異國音樂元素結合管弦樂、電子極簡主義音樂等,為電影創造出獨特的樂風,從業40年來配樂作品高達111部,包括臺灣影迷耳熟能詳的電影《小太陽的願望》(Little Miss Sunshine)、《戀夏500日》((500) Days of Summer)等,他也曾與李安合作《冰風暴》(The Ice Storm)及《與魔鬼共騎》(Ride with the Devil)。

這次金馬影展除了將放映麥可唐納的多部代表作品外,也與文化部影視及流行音樂產業局合作,邀請麥可唐納來臺舉辦大師講堂,和臺灣影、樂迷暢談他的電影配樂之路。更多相關消息請至金馬影展官方網站及臉書專頁查詢。