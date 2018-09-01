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亞運棒球中華隊摘銅 八局提前扣倒中國

雅加達－巨港亞運棒球銅牌戰，中華隊1日與中國隊交手

By  中央社
2018/09/01 19:39
2018雅加達－巨港亞運中華成棒隊1日與中國隊爭銅，1局下中華隊姜建銘三壘安打，攻下中華隊第一分

2018雅加達－巨港亞運中華成棒隊1日與中國隊爭銅，1局下中華隊姜建銘三壘安打，攻下中華隊第一分 (來源 中央社)

雅加達－巨港亞運棒球銅牌戰，中華隊先發投手王宗豪6局好投，加上打線發揮，全場10安，詹子賢2分砲、林瀚再見安，率隊以10比0、8局扣倒中國隊，拿下隊史亞運第3面銅牌。

2018亞洲運動會中華隊以社會業餘球隊成員為主體，加上7名職棒球員組隊參賽，預賽接連擊敗南韓、香港、印尼，複賽首戰擊敗中國，昨天不敵日本、無緣金牌戰，中止連4屆亞運晉級金牌戰，今天銅牌戰與中國隊交手。

中華隊由左投王宗豪先發，總計投6局，僅被敲出一支安打、無失分，表現亮眼，中華隊7局啟動牛棚，王玉譜、陳柏豪接連登板後援穩守，沒讓中國隊有機會拿下分數。

中華隊打線發揮，首局靠著保送、姜建銘三壘打先拿1分，再靠著失誤跑回第2分；2局陳瑞慕、林瀚接連安打，替球隊送回第3分；4局再靠著接連安打、失誤、高飛犧牲打先拿3分，詹子賢2分，單局攻下5分，拉開領先差距。

8局中華隊9比0領先時，林瀚敲出再見安打，率隊順利拿下比賽勝利。

中華隊從1994年棒球成為亞運正式項目後，每屆比賽都沒有缺席，前4屆都打入金牌戰，並在2006年拿下金牌，今年拿下銅牌，目前亞運累計拿下1金3銀3銅。
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