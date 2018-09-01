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陳時中：美多次致電世衛 助台參與WHA

衛生福利部長陳時中日前和美國衛生部長艾薩會談，是衛生署升格衛福部以來，台美衛生部長首度在華府會談

By  中央社
2018/09/01 19:23
衛福部長陳時中1日和記者茶敘，分享與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談成果

衛福部長陳時中1日和記者茶敘，分享與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談成果 (來源 中央社)

衛福部長陳時中今天表示，這次和美國衛生部長艾薩會談時，艾薩表示曾多次致電世衛組織秘書長，盼審慎處理台灣參與世界衛生大會（WHA）的事，強調比以前「往前走了很多步」。

衛生福利部長陳時中日前赴美和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談，針對傳染病、災害防治、區域聯防架構等議題進行實質討論，是衛生署升格衛福部以來，台美衛生部長首度在華府會談。

陳時中今天清晨抵台，隨後前往總統府、行政院報告，下午再和記者茶敘，分享這次會談成果。

陳時中表示，這趟美國之行有多達1/3時間都在飛機上度過，他先是到了北卡羅來納州會見地方衛生部長，隔天才和美國聯邦政府的衛生部長艾薩在華府進行會談，全程約45至55分鐘，針對防疫、健康等各方面議題進行交流，盼強化未來台美合作。

他說，台灣和美國過去就有許多合作，包括每年的防疫教育課程，尤其針對南向國家方面，這次會談也針對國際衛生防護交換意見，美國也承諾會協助台灣做有意義且實質的參與。

此外，陳時中也遞交邀請函，邀請艾薩10月底來台參加「全球健康論壇」。

今年世界衛生大會（WHA）期間，台灣雖然無法以觀察員身分進入會場，但陳時中仍在日內瓦和艾薩進行雙邊會談，美方也承諾協助台灣參與WHA的各項行動將立即啟動。

陳時中並說，艾薩會談中清楚提到已親自打電話給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），盼審慎處理台灣參與WHA的事。

不過，對於明年是否能順利獲邀WHA，陳時中僅表示，「不做這樣的臆測」，只能確定比以前「往前走了很多步」。

另外，陳時中也坦言，日前因部立台北醫院護理之家發生大火，原本曾考慮留在台灣，但因事件處理已大致穩定，加上這次的會談經過很多單位幫忙才得以促成，又是和美國衛生部長見面，機會很難得，不應輕易放棄。
陳時中
臺美關係
Alex Azar
WHA
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