外配工作勤懇成公司小組長   證明新住民不比別人差

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一位來台11年的印尼籍新住民藍冬華，透過勞動部勞動力發展署竹北就業中心協助後到了三進鐵箱公司工作，不但是全廠員工中唯一女性，亦因工作認真努力進升為噴漆組小組長，冬華還特別自學了簡單泰語，以利與泰籍員工溝通。

根據勞動部勞動力發展署桃竹苗分署資料，2017年新住民登記求職人數為517人、媒合成功就業有418人，2018年截至8月份有323位新住民求職登記，270人成功媒合，多半以技術員、清潔人員、餐飲業等居多，從數據上來看，媒合率都超過8成，顯見目前適合新住民的工作機會仍多。

藍冬華表示，自己剛到台灣時一句中文都不會說，經歷一陣子撞墻期後，靠著自學多練習，終於與人溝通無礙，為學得一技之長來到竹北就業中心登記求職。

就業服務員陳淑華幫助她媒合至噴漆業，雖然藍冬華沒有做過噴漆，卻仍努力學習、賣力工作，在三進鐵箱公司工作近5年後因故離職，但公司認為其工作態度佳、做得又快又好，多次透過就服員邀請他回任，冬華也在職場碰碰撞撞後，2年前再度回到三進鐵箱。

印尼籍新住民藍冬華（圖片來源：勞動力發展署桃竹苗分署）

勞動力發展署就服員以主動積極的服務方式，除定期至湖口郵局駐點服務外，亦配合「台灣新住民關懷互助發展協會」、「新竹縣新住民文化民俗技藝推廣協會」、「新竹縣新住民團結協會」等單位轉介求職者，洽詢雙方都適合的時間，主動至距離新住民住家最近的超商等地洽談，盼協助更多新住民朋友就業，在職場上發光發熱。