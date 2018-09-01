濕身照獲失敗攝影大賽首獎　朱立倫：證明我沒戴假髮

（臺灣英文新聞／生活組 綜合報導）由媒體人發起的「第一屆失敗新聞攝影大賞」，因網路迴響熱烈而催生實體展，今（1）日於新北市政府大樓一樓大廳開幕，新北市長朱立倫的濕身照獲選此次大賽第一名，他出席開幕典禮時打趣地表示，這張照片證明「我沒有戴假髮。」

今年6月由幾名平面記者在網路發起的失敗新聞攝影票選活動，徵求拍攝失焦模糊、被亂入或是被拍攝者的NG新聞照片，讓平常不被編輯臺採用的照片也有機會被社會大眾看見，活動一出便在社群媒體上讓引發熱烈迴響。實體展從今日起展至9月10日。

此次大賽第一名的照片為朱立倫因參加潑水節而被淋得一身濕的狼狽照，照片註解為「哥淋的不是雨，是新北市400萬人民的喜悅。」

《自由時報》報導，朱立倫週六出席開幕活動時，對於自己的濕身照獲得冠軍，打趣地表示這至少證明了一件事，「就是我沒有戴假髮」，就連朱立倫的太太也吐槽，如果是戴假髮，髮量不可能這麼少。

此次大賽的第二名照片則是行政院長賴清德在時任臺南市長時與「鳳梨阿嬤」的合照，阿嬤一時聽錯攝影師比「讚」的指示而比出中指，逗趣的照片因而獲票選第二名。

根據《中央社》，賴清德昨（31）日至新北市政府出席另一場活動，遇主辦單位遞出照片請求簽名也大方同意，賴清德一看到照片還脫口說出「是鳳梨阿嬤。」