申請中國居住證需繳稅疑慮　陸委會批中方混淆視聽

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）中國今（1）日起開放臺灣民眾申辦居住證，然而大陸委員會強調，擁有居住證的臺灣民眾可能會被要求繳納個人所得稅，增加稅務負擔，提醒民眾應作權衡考量。

中國的臺灣辦公室週六以回覆記者提問的方式發佈新聞稿，其中國臺辦發言人馬曉光表示，雖然關於修改個人所得稅法的決定在8月31日於第13屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議表決通過，但經向相關主管部門求證，有關臺灣人在中國申請居住證的「港澳臺居民居住證申領發放辦法」與相關稅收規定「沒有對應關係。」

對此，陸委會週六下午發布新聞稿，抨擊國臺辦的言論為「矇混不清丶刻意混淆視聽的說詞」。陸委會強調，臺灣民眾持有中國居住證，就可能會遭要求就全球所得繳納個人所得稅，增加稅務負擔，應注意相關風險。

陸委會指出，中國甫經通過的個人所得稅法，稅法新制與居住證所要求的居住期間基本一致，前者明訂在中國境內居住滿183日者，視為稅務居民，後者則明定在中國居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一者，得申領該居住證，「由此可知，二者均以相一致的居住期間，作為法規要件，絕非所謂『無對應關係』一語。」

陸委會並認為，這是中國一味不當的政治宣傳，且忽視民眾的權益，對此深感遺憾，也提醒民眾應審慎考量。

日前中國公布「港澳臺居民居住證申領發放辦法」，曾一度引發持有居住證者是否會遭取消臺灣國籍的疑慮，隨後陸委會表示，申請中國居住證，無須在中國設籍，尚無違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定，因此不會有註銷臺灣戶籍的問題。