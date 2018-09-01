看醫生再也不怕語言不通！ 北榮推新住民特別門診

（台灣英文新聞/ 社會組 台北綜合報導）為提供在台新住民更優質便捷的就醫管道，台北榮民總醫院今（01）日起成立「新住民特別門診」，將利用多國語言翻譯系統app，提供新南向國家新住民專線電話諮詢及約診服務。北榮日前透過換血方式成功救回一位僅21天大的女嬰，女嬰的越南籍母親特別出席北榮在8月31日的「越南週暨新住民門診開幕記者會」，表達對北榮的感激之情。

台北榮總目前已與十二家越南的醫院及學校機構簽訂合作備忘錄，成果輝煌。「新住民特別門診」的成立，讓來自新南向國家的新住民都能享有台北榮總優質的醫療服務，將深化與新南向國家的醫療合作，讓台灣醫療走出去，在世界發光。台北榮總將全力配合新南向政策，規劃建立新南向國家在台人士醫療服務網。

新住民門診提供新住民專線電話諮詢及約診服務，從掛號到看診皆有志工帶領並幫忙翻譯，不懂的地方也能夠隨時請教，若無志工服務，也將利用多國翻譯系統app進行溝通，達成就醫無障礙的理想環境。

台北榮總代表醫學中心配合「多國語言醫療照護翻譯服務計畫」，將手術及檢查常用同意書翻譯成新南向3國語言，包括越南文、印尼文及泰文，未來將推廣至其他醫學中心，讓新南向國家新住民就醫無後顧之憂。

配合政府2016年推出的新南向政策，加強與東南亞夥伴國家的互動與合作，在醫衛新南向部份，特別將印尼、印度、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等六國列為重點國家，由國內六大醫院組成國家醫療隊，以「一國一中心」模式設立台灣特色醫療中心。