中非論壇下週登場　史瓦帝尼將缺席

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）「中非合作論壇」預計於下週在北京登場，而臺灣在非洲唯一的友邦史瓦帝尼則將缺席，成為非洲唯一沒受邀參與高峰會的國家。

路透社報導，中國國家主席習近平可望在中非合作論壇期間，宣布提供新一輪的大筆金援及貸款予非洲國家，於此同時，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（Mswati III）則將在國內盛大舉辦傳統慶典。

報導指出，透過高額的貸款及各種外交施壓手段，中國已經成功讓非洲國家一個接著一個轉向。布吉納法索在5月宣布與臺灣斷交並承認中國，便是一最新事例。

同時中國也未曾放棄史瓦帝尼，日前在一場關於中非合作論壇的記者會中，中國外交部長助理陳曉東便表示，史瓦帝尼與中國沒有邦交關係，因此不會受到邀請，但北京「期待所有非洲國家參加中非大家庭的聚會」。

陳曉東還強調，「這不只是中方期望，亦是非洲國家的共同期待，相信這在不遠將來一定能實現。」

曾在上週秘密訪臺的史瓦帝尼外交部長甘梅澤（Mgwagwa Gamedze）在接受媒體採訪時則否認臺史關係出現鬆動，他強調臺灣「是我們主要的夥伴」，並指中國應該要停止這種「心理遊戲（mind games）。」

路透社指出，即使史瓦帝尼國內出現反彈聲浪，認為與臺灣建交只為王室家族帶來好處，但史瓦帝尼政府仍舊堅持與臺灣維繫邦誼。

史瓦帝尼國王及政府發言人席梅連（Percy Simelane）表示，臺灣對史瓦帝尼一向很好，「史瓦帝尼的人民自國家獨立50年來，一直受惠於與臺灣的友好關係。」

席梅連強調，要說這段邦交關係中國王是唯一受惠的人是有心人士的政治指控，「臺灣醫生一直是史瓦帝尼醫衛系統的支柱。」

而儘管臺灣政府近來不斷批評中國利用金援外交及政治施壓等手段奪取臺灣的邦交國，中國對此則是否認到底。

中國非洲事務特別代表許鏡湖便表示，史瓦帝尼與中國沒有邦交關係是「一個重要的問題」，但他強調「我們不會施加任何壓力，我們會等到時機成熟。我相信那一天遲早會到來。」