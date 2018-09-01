新二代出生21天血液濃稠呈煉乳狀  北榮換血救回一命

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）一名僅出生21天的小女嬰，罹患罕見「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」，導致血液呈現灰白色煉乳狀，伴隨高燒腹脹，併發急性胰臟炎。台北榮民總醫院兒科團隊以換血為女嬰進行治療，經過36小時的努力，成功救回女嬰。女嬰的越南籍母親對於北榮團隊救女兒一命相當感激。

台北榮民總醫院8月31日發布新聞稿，一位僅出生21天的女嬰，因高燒不退至北榮門診就醫，抽血發現血液異常黏滯幾乎無法抽出，且抽出後竟成灰白色如煉乳，且女嬰已高燒腹脹呈休克狀態，應早已併發「嚴重急性胰臟炎」，由兒科門診緊急收治住院。

台北榮總遺傳代謝科主任牛道明表示，經院內兒科與遺傳代謝科團隊會診後，診斷為極為罕見「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」，這是一種罕見的先天性遺傳疾病，因為體內脂質無法代謝導致堆積於血液中，進而會引起一連串併發症，是一種隱性遺傳疾病。

三酸甘油脂正常值為小於200毫克，該女嬰竟於出生21天即達兩萬毫克，為正常值百倍。台北榮民總醫院立即邀集兒童醫學部宋文舉主任、新生兒科鄭玫枝主任、曹珮真醫師組成醫療小組進行緊急救援，於凌晨開始進行換血治療。

經過36小時不眠不休的努力，成功救回女嬰，女嬰在入院48小時之後甦醒，目前病情穩定且可正常進食。

（圖片來源：台北榮民總醫院）