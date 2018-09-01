外籍看護一通電話明天上工？ 當心受騙上當

（台灣英文新聞/ 文化組 台北綜合報導）許多病患家屬在緊急需要人分擔照護工作時，往往會考慮聘請外籍看護，許多不肖業者趁此機會，在新北市各大醫院以「跟醫院合作」為由，媒介非法逃逸的外籍移工擔任看護工作。新北市勞工局統計，2012年至2018年7月底共有93件於醫療院所查獲違法就業服務法而遭受罰鍰的案件，總裁罰金額高達980萬元。

因台灣人口結構改變，老化人口逐年增加，許多家庭在家裡的長者或病患需要長期照護時，多數人會聘僱外籍看護工。但若緊急需要有人分攤照護工作時，病患家屬無暇審視相關法令或查看護工的證件，輕信不肖業者的「一通電話明天上工」，僱用由非法媒介聘僱逃逸外勞。

勞工局表示，從2012年至2018年7月底，共有93件在醫療院所查獲非法外籍看護工並處以罰鍰的案件，其中以馬偕醫院的22件最多，其次是台北醫院14件、雙和醫院及亞東醫院的12件，耕莘醫院及汐止國泰醫院各6件、清福醫院5件、怡和醫院4件、恩主公及慈濟醫院3件、新北市立聯合醫院及輔大醫院各2件、同仁醫院及新泰醫院各1件。裁罰違法雇主罰鍰總金額高達980萬元。

就連去年9月份才設立的輔大醫院，到目前為止亦有6例違法個案查辦中。

勞工局長許秀能表示，聘僱外籍看護工需事先向勞動部申請許可，若聘僱對象為新住民，雖不需申請許可，但建議查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，並仔細核對相片及身分資料，並拍照存證自保，以免聘僱到假冒新住民身分的逃逸外籍移工。

尤其一旦遭查獲非法聘僱外國人，僱主罰鍰至少15萬元起跳，最高可罰75萬元，不可不慎。