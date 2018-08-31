印尼食物吃不慣影響奪金量？   韓：選手狂拉肚子送急診

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）本次在印尼雅加達舉行的第十八屆亞運會，台灣運動健兒優異表現，到目前為止共為台灣奪下16金17銀26銅的好成績。然而主辦上屆亞運的韓國，相比上屆79金的亮眼成績，本屆截至今日為止，韓國隊卻只拿下40金，韓國媒體控訴，都是印尼的食物跟水，讓選手們狂拉肚子，甚至送醫治療，導致主力選手缺席比賽，影響團隊表現。

《自由時報》報導，韓國媒體《中央日報》指出，本屆韓國選手最大的敵人就是印尼當地的食物與水，有選手吃了選手村提供的食物，導致腸胃炎，甚至在出賽前一天，因腸胃炎惡化，必須送醫治療，導致隔日比賽只好派其他經驗較淺的選手代打，最後輸球。

受腸胃炎之苦的不只有韓國隊，日本帆船代表隊今年6月在雅加達比賽時也中標。為避免拉肚子情況再次發生，全體運動員本次亞運會皆飲用有特殊功能的飲用水。

而台灣為避免選手遇上飲食習慣不同，影響表現的情況，中華亞運代表團特地聘請廚師隨行，讓選手可以無後顧之憂為金牌而戰。

中華亞運代表團隨行廚師吳信緯（中央社照片）

本屆亞運的食安問題不僅讓選手苦不堪言，選手村的環境更讓選手傻眼。

選手村旁的盛中河（Sentiong River）污染嚴重，臭味瀰漫，被當地民眾稱為「黑河」。印尼政府雖然想整治河流，時間上卻來不及，只好在河上用黑色尼龍網蓋著。而盛中河是民生用水來源，這也導致食物及飲用水的污染。

本屆亞運會原本由越南舉辦，但越南於2014年宣佈放棄主辦權，臨時由印尼接手，準備時間不足，造成場館建設不及，環境整治未完成的窘境。

被巨大黑色尼龍網覆蓋的盛中河（圖片：中央社）