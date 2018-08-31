台澳經濟聯席會：與新南向亞太地區深化金融合作  共創雙贏   

（台灣英文新聞/ 財經組 綜合採訪報導）配合政府新南向政策，由中華民國國際經濟合作協會辦理的「第32屆台澳經濟聯席會議」8月31日在台北圓滿落幕，台澳專家齊聚，雙方就4大領域進行探討，包括「新南向政策」、「能源」、「金融」及「數位經濟」等，配合台澳商業合作實例， 其中金融論壇部分邀請中國信託銀行及澳盛銀行代表進行詳細介紹，讓與會來賓對於台澳經濟有了更全面的認識。

澳洲是亞洲地區排名第7大的股票市場，上市集資總額達到1兆1,390億美元。歷年的聯合商業會議儼然成為台澳雙邊溝通及合作的平台，今年的會議於8月31日在台北遠東國際大飯店舉行，本次的會議著重在4個重點領域，包括能源、金融、數位經濟及台澳商業合作實例等，其中以台灣經濟戰略及新南向政策為主要研究。

會中，中國信託商業銀行法金暨國際事業副執行長黃毅就台澳經濟關係進行概述。

副執行長黃毅（Nick Huang）表示，就地理位置看來，儘管澳洲離台灣相當遙遠，但這兩個經濟體具有很強的互補性。澳洲的能源資源、政治穩定，其經濟大城雪梨（Sydney）更是南半球最大的金融市場，是台灣貨幣流動性過剩（Excess Liquidity）的好地方，中國信託在這個領域有很強的參與度。隨著台灣的新南向政策，台灣在金融方面將有更多機會與澳洲與亞太地區的進行鏈接。

中國信託商業銀行法金暨國際事業副執行長黃毅（圖片來源：台灣英文新聞記者攝）

澳盛銀行大中華區首席資深經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）也鼓勵觀眾在面對發展新機遇時發揮創意，並在新台幣轉換的問題上表示這可能是一個創新改進的領域。

楊宇霆表示，可利用金融機構來減少對美元的敞口，而現正如火如荼進行中的中美貿易戰對於貨幣市場可能產生影響，因此今年的投資風險可能比去年同期更大。

楊宇霆強調，合作和網絡化現在是全球銀行業的運作方式，不僅止於雙邊關係，還包括通過第三方國家進行。

本次會議有150名與會者，其中包括來自澳洲與台灣官方及商界人士。

澳盛銀行大中華區首席資深經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）（圖片來源：台灣英文新聞記者攝）