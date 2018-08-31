長榮酒店 傳承1/4世紀風華經典菜單

每個人心中都有一個『食光寶盒』，每一道料理都有可能開啟塵封已久的時光記憶！長榮國際連鎖酒店走過四分之一世紀，推出業界少見一份菜單耗時一年，同時也是全台創舉動員北中南5家分館共10位不同廚齡、不同菜系專長廚師才完成「傳承1/4世紀風華」菜單。長榮國際連鎖酒店表示：「透過這一次全台總動員所完成的菜單，可以看出長榮國際連鎖酒店培養廚藝人才的用心、老中青不同廚齡資歷的傳承傳統及合作默契的培養，透過傳承把真料理、好味道永續的承接下去。」。

「傳承1/4世紀風華」菜單，囊括現今難得品嚐到的中菜八大菜系中的經典功夫名菜，橫貫閩南、客家及原住民傳統日常的道地手路菜或大宴小酌的台灣料理，以及長榮國際連鎖酒店在各地落地深耕運用當地食材所創作出來的在地招牌菜。以許多饕客、家庭、名人久久無法忘懷的老味道為經，深厚美食料理底蘊為緯，希望開啟每個人寶盒中團聚時全家心最近的時刻、大宴小酌時談成無數的生意及畢業時離情依依的美味記憶。「傳承1/4世紀風華」菜單9/1正式推出，於台北、台中、台南三館的長園廳即可點用；而基隆、礁溪、台中、台南各館也將於自助餐廳每天輪番推出不同菜色。

由長榮國際連鎖酒店總公司領軍，串聯北、中、南各地老、中、青廚師，從尋求在地食材開始，歷經無數次會議、試菜，到盤飾與盛器的決定，在經過一年後，終於推出包括經典菜、創意台菜料理、在地招牌菜3大系列等超過50道料理的菜單。對於規劃這份菜單，長榮國際連鎖酒店表示：「除了希望用『它』來幫每位客人找回味道記憶與情感連結，同時也希望道道地地的尋回美食最原始的『根』，不僅要追溯菜餚典故，對於滷、燉、炸、燒、煨、烤、蒸、煮等工序更要循規蹈矩不可躁進。」

囊括江浙、粵、閩等許多已經難得品嚐到的經典菜系列將百年名菜、筵席大菜及耗時費工功夫菜通通入列，如: 「肴肉順風耳拼盤」，其中的肴肉迄今已有300多年歷史，是鎮江傳統名菜，又名水晶肴蹄，主要食材為豬蹄。相傳鎮江有對夫妻某次醃製豬蹄時，丈夫誤將做爆竹的硝當鹽來使用。豈料用硝醃製的豬蹄，色澤紅艷，很是誘人;而鎮江話硝肴兩字同音，因硝肉不好聽，就改為「肴肉」。以滷製、晶凍的烹調方式，呈現出瘦肉香嫩，肥肉不膩的口感。另一道費工的手工菜「糯米釀雞翅」，為港式料理之改良新菜，將雞翅去骨後，塞入翻炒過後的糯米飯，再進行油炸；雞翅去骨時需留意不能皮破，且為讓雞翅表皮呈現酥脆口感，須先泡醋再予以風乾、油炸，才能呈現出一隻隻金黃油亮的雞翅。

以閩南、原住民及客家料理為核心的「創意台菜料理」，則推出如同阿嬤的手路菜，以及豐年祭才會出現的豐盛佳餚。包括:原住民料理「情人的眼淚」，將被視為雨中珍寶的雨來菇殺菁後，再與爆香後之蔥、蒜及炸蛋絲一起拌和調味而成，口感鹹香滑順，是道下飯的好配菜，而其中所提的雨來菇口感類似黑木耳，富含鐵、磷、鋅、鈣、維生素、膳食纖維與植物性蛋白，屬於鹼性食物，是含各種營養元素之高貴食材；「台式八寶海鮮羹」，屬於閩菜，由海鮮與多種蔬菜烹調結合而成，入口即可品嚐到食材的鮮、甜、甘。

此外，長榮國際連鎖酒店還首度聯合各館共同推出「用選票 住總統套房」滿額送經典菜及票選最佳經典菜送總統套房活動。於9/1~12/30在全台各館推出「用選票 住總統套房」二重送活動：【第一重 滿額送經典菜】及【第二重 票選最佳經典菜送總統套房】。只要於台北、台中、台南長園廳點用經典菜且當筆消費滿NT$2,000即贈送一道經典菜和一張票選抽獎劵，滿NT$4,000送二道菜餚及二張抽獎券，以此類推。另外，於礁溪、基隆、台中、台南自助餐廳消費滿NT$2,000贈送一張票選抽獎劵，滿NT$4,000送二張抽獎劵，以此類推。只要將心目中最愛的經典菜寫在抽獎劵上並放入摸彩箱，即有機會抽中-總統套房2天1夜住宿劵一張。

除了於國內五家酒店能品嘗到經典菜及創意台菜料理外，未來這些美食也將推廣到長榮國際連鎖酒店海外據點。另外，各據點也將陸續發表在地招牌菜採用在地食材，透過主廚的料理功力，料理出極具特色的當地料理，並藉此代表長榮國際連鎖酒店在各地的落地深根。