摒棄「無翅不成宴」過時觀念　WildAid籲拒吃魚翅

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）保育組織「WildAid野生救援」今(31)日在台北威斯汀六福皇宮推出「世界無翅宣言」網路平台，除同時發表30多位企業家聯合拍攝的公益短片外，還邀請到聶雲擔任主持人，以及盛竹如先生來為與會嘉賓「播報」最新的魚翅調查報告。

關懷生命協會理事長張章得表示，今年的工作項目是透過市場調查來暸解台灣的魚翅消費習慣，因此委由東方線上市調公司來進行。台灣最大的魚翅消費族群，第一是企業經營管理階層、第二是婚宴，第三是販售通路，也就是餐廳，所以我們把這三種對像作為今年度最主要目標。

▲「世界無翅宣言」會場佈置。(照片由台灣英文新聞拍攝)

張章得還說，我們透過世界無翅宣言來邀集在場貴賓、各地企業家、餐廳業者等，期許大家能共同響應，並支持我們的無翅宣言。

WildAid亞洲區顧問Rebecca回想起首次與六福旅遊集團董事長莊豐如結緣時的情景，她表示，當時她正苦惱要去那裡借攝影棚拍攝公益廣告，於是向六福皇宮提出需求，沒想到，他們馬上說好並全力支持。她說，這股善的力量，就是要靠大家一起凝聚起來。

▲盛竹如先生(左)與主持人聶雲(右)。(照片由台灣英文新聞拍攝)

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，六福旗下餐飲事業自2012年把魚翅從菜單下架，到了2016年，完全不提供魚翅。他們漸漸發現，客人的消費習慣已經慢慢改變，甚至有客人主動告知「他們不希望菜單上有魚翅」。

莊豐如說，從動物保育到生態保育，每一樣都是息息相關，到了最後吃下這些食材的卻是人類。所以，他們現在也致力於推廣與選擇好的食材，用高端的烹飪技術去呈現。

她說，所謂「豪華」的定義，有時不只是指昂貴食材，而是怎麼樣用心在每一道菜上。她呼籲大家，重新定義「奢華」這個概念，朝此目標共同努力。

▲六福旅遊集團董事長莊豐如。(照片由台灣英文新聞拍攝)

WildAid野生救援今(2018)年委託東方線上市調公司，針對1,105位國人進行「2018年台灣魚翅消費暨保育意識」調查報告。該報告顯示，宴客場合魚翅料理上桌時，有44.1%的國人雖然不是很情願，但為了給主人面子，還是會吃，在這樣的場合，有高達62.4%的受訪者表示並不樂於食用魚翅，甚至感到困擾。

報告還顯示，高達98.1%的魚翅消費以飯店餐廳為最主要場所，如何有效減少國人食用魚翅的比例與習慣，飯店成為關鍵。報告進一步分析，宴會主人多為被動接受餐廳推薦的菜色，以及因為套餐中已包含魚翅，而被迫決定宴請魚翅料理。進而顯示，誘發消費者吃魚翅的關鍵，在於販售魚翅料理的餐廳，亦即餐廳拒賣魚翅的態度，是鯊魚保育的重要環節，也讓飯店餐廳成為了保護鯊魚行動的最前線。

▲盛竹如先生為與會嘉賓「播報」最新的魚翅調查報告。(照片由台灣英文新聞拍攝)

過去三年內曾主動宴請魚翅料理的受訪者中，多為白領上班族，具有一定經濟能力，顯示社會宴客講究體面，或是對於客人的重視。報告顯示，在婚宴場合被請吃魚翅的比例有83.4%，而魚翅料理當前，僅有37.6%的受訪者會樂於享用，62.4%受訪者中並不想吃，其中有44.1%是因為顧及主人面子才勉強吃魚翅。以往「無翅不成宴」的傳統觀念，早已不再是主流，同時從調查中也清楚顯示，魚翅已不再是宴請的首選食材。

▲與會貴賓合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)

WildAid野生救援今日特別邀請熱愛鯊魚的日本知名書道家-岡西佑奈，以其獨特作品「青曲」，演繹鯊魚在海洋中悠游的情景，以行動支持拒吃魚翅的理念，一起響應「世界無翅宣言」。香港蘭桂坊集團主席盛智文Allan Zeman博士也出席本次「世界無翅宣言」拍攝宣言，並呼籲全球一起加入「拒吃魚翅，保護海洋」的行動。莊福文教基金會和義美環境保護基金會，多年來亦非常支持野生動物保育工作，向台灣民衆推廣保育信息，齊心協力減少全球野生動物產製品的消費。

▲日本書道家-岡西佑奈寫下「調和」二字。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲影片由WildAid野生救援提供。

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