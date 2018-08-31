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誠品松菸用手說故事展覽　 新銳職人甘苦談至9月2日

展覽邀請各領域數10位名人分享創作透露追夢歷程

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/08/31 17:56
誠品聚集多位各領域職人分享創作（照片來源：安哲臉書）

誠品聚集多位各領域職人分享創作（照片來源：安哲臉書）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市信義區的誠品生活松菸為慶祝5周年生日，舉辦「爛漫盛放，手之千姿百態」展覽，邀請來自不同領域的職人分享個人經歷，透過創作及互動區一同與民眾交流。


多型態藝術家「安哲」展出創作（照片來源：安哲）

將於9月2日結束的「爛漫盛放，手之千姿百態」展覽，藉由來自各領域數10位名人分享追夢歷程，分別為甫獲台北電影節「國際新競賽導演」的徐譽庭、台灣奧運雙金舉重選手許淑淨​、視障鋼琴家黃裕翔、造型師Judy Chou、微縮模型藝術家鄭鴻展、新銳攝影師Ricor、歌手柯泯薰、時尚插畫家Gary TuKellykiwi、繪本及視覺藝術家兼演員的安哲男子的日常生活。 


時尚插畫家Gary Tu作品（照片來源：Gary Tu）


新銳攝影師Ricor作品（照片來源：Ricor）


男子的日常生活作品（照片來源：男子的日常生活）

職人們分別於各自專精的領域，並創下一番成就，不僅帶來許多精彩的故事及創作，現場東側梯廳更設置手作互動區，邀請民眾一起動手於胚布上彩繪，寫下自己的心情故事，像是分享區也可以是許願池的概念，將作品一同掛在展架上與大家分享，9月2日前來去畫一波吧！


手作互動區（照片來源：誠品生活）


（照片來源：誠品生活）


（照片來源：誠品生活）
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