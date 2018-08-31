本週發行量加權股價指數漲幅約為2.36%、上市股票總市值達33.24兆元

根據臺灣證券交易所統計，2018年8月31日發行量加權股價指數收盤為11,063.94點，較上週(2018年8月24日)的10,809.35點上漲254.59點，漲幅約為2.36%，台灣50指數收盤為8,451.53點，較上週的8,219.25點上漲232.28點，漲幅約為2.83%，寶島股價指數收盤為12,665.51點，較上週的12,367.78點上漲297.73點，漲幅約為2.41%。產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲7.17%為最大，跌幅以觀光類指數下跌3.43%為最大，未含金融類指數上漲233.35點，漲幅約為2.56%，未含電子類指數上漲91.89點，漲幅約為0.61%，未含金融電子類指數上漲55.57點，漲幅約為0.43%。

本週集中交易市場總成交金額為5,928.21億元，全體上市股票成交金額為5,521.03億元，股票成交量週轉率為1.34%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,664.72億元，占全體上市股票交易金額30.15%

第二名，半導體類1,213.66億元，占全體上市股票交易金額21.98%

第三名，光電類514.88億元，占全體上市股票交易金額9.33%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.86%

第二名，化學工業類3.50%

第三名，光電類2.45%

累計今年年初開盤迄今共163個交易日，集中市場總成交金額為22兆5,159.09億元，市場日平均成交金額為1,381.34億元，股票成交量週轉率為58.30%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。

2018年8月31日全體上市公司市場總值為新台幣33兆2,411.16億元，較上週(2018年8月24日)市值32兆4,715.97億元增加7,695.19億元，增幅約為2.37﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)