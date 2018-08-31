十鼓文創(股)公司將於本(107)年9月10日透過創櫃板辦理登錄前籌資認購

櫃買中心持續推動創櫃板業務，十鼓文創股份有限公司(以下簡稱十鼓；股票代號：7554；產業類別：文化創意)將於近期透過創櫃板辦理登錄前之籌資。十鼓公司之主要業務為十鼓文創園區經營及鼓樂教學之推廣，該公司保存台糖仁德糖廠並融合十鼓的音樂劇場結合為製糖文創園區，白天以製糖博物館為靜態展出型態，夜間搭配表演藝術演出，讓民眾感受糖業興盛時期的光景，不僅保存具有歷史價值之文化資產，且充分將閒置空間活化再利用。此外，該公司以「臺灣創意鼓樂」為精神，融合藝術、本土及原創文化，以台灣人文、歷史、風景及大自然為創作曲目推出定目劇表演，希望藉由鼓樂演出，將美麗的台灣推廣至全世界，並在推動文化、觀光及休閒生態的目標下，串連國際樂團的藝術活動，以十足的能量帶動南臺灣文創園區的在地化與國際化。

上開公司預計自107年9月3日起於創櫃板專區揭示其籌資資訊至少五個營業日，嗣後於107年9月10日起進行投資人認購及繳款作業。投資人若欲查詢或認購創櫃板專區股票，可至「創櫃板專區」網站，點選「籌資資訊」及其項下的「辦理中籌資資訊」，即可進入「創櫃板公司籌資系統」，進行認購作業，而開始接受認購申請時間為公司於該專區所公告認購期間之首日起，24小時開放認購，且投資人須以自然人憑證、工商憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入該系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。