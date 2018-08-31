2018亞運中華隊戰果豐碩：搭亞運熱潮、中華電信MOD客戶數突破187萬！

2018亞洲運動會來到最後一週，中華隊成果豐碩，幾乎天天都有來自印尼的好消息。中華隊目前累積14金17銀24銅，共55面獎牌(註)！中華電信透過MOD、Hami Video「亞運專區」，高畫質直播台灣選手們的精彩競賽，還能無限回看選手奪牌熱血時刻，深受國人喜愛，繼世足熱潮後，亞運持續帶動MOD用戶數飆升，一舉突破187萬，一同見證中華隊的榮耀時刻。
MOD「亞運專區」3場live賽事同時觀看，還有「奪牌時刻」帶你無限回顧
本次亞運有許多賽事同時進行，中華電信表示，MOD的「亞運專區」一次最多可同時觀看3場live賽事，比如明日(9/1)多場決賽同時進行，觀眾可以第一時間一次掌握賽事，因此帶動門市MOD詢問及申裝熱潮，讓MOD用戶數一舉突破187萬。
本次亞運台灣選手戰果豐碩，目前累積13金，共55面獎牌(註)，近期賽事精彩不斷，包括MOD代言人「世界球后」戴資穎成功奪下台灣在亞運羽球史上首金；棒球隊擊敗韓國爽吃泡菜。除了利用MOD「亞運專區」觀看即時轉播熱門賽事，以及將於9/2(日)晚間8點進行的閉幕典禮，一起準備迎接中華隊英雄歸來，粉絲們更可利用「賽事影音」功能觀賞比賽的精彩片段，或是進入「奪牌快報」項目中的「奪牌時刻」，觀賞選手奮戰、奪牌的精彩時刻，無限重播、次次精彩，感受國際大型運動賽事帶來的獨特魅力。