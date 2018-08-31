2018亞運中華隊戰果豐碩：搭亞運熱潮、中華電信MOD客戶數突破187萬！

2018亞洲運動會來到最後一週，中華隊成果豐碩， 幾乎天天都有來自印尼的好消息。中華隊目前累積14金17銀24 銅，共55面獎牌(註)！中華電信透過MOD、Hami Video「亞運專區」，高畫質直播台灣選手們的精彩競賽， 還能無限回看選手奪牌熱血時刻，深受國人喜愛，繼世足熱潮後， 亞運持續帶動MOD用戶數飆升，一舉突破187萬， 一同見證中華隊的榮耀時刻。



MOD 「亞運專區」3 場 live 賽事同時觀看，還有「奪牌時刻」 帶你無限回顧

本次亞運有許多賽事同時進行，中華電信表示，MOD的「 亞運專區」一次最多可同時觀看3場live賽事，比如明日(9/ 1)多場決賽同時進行，觀眾可以第一時間一次掌握賽事， 因此帶動門市MOD詢問及申裝熱潮，讓MOD用戶數一舉突破18 7萬。