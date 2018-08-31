政策放寬！撫育2名3歲以下子女 父母可同時領育嬰津貼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）育嬰假上路16年以來，政府逐漸放寬政策，勞動部今（31）日更發文表示，父母若同為勞保被保險人，撫育2名以上未滿3歲子女，若同時請育嬰假，就可同時請領育嬰留職停薪津貼，但父母是否可以同時請育嬰假，則需個案認定。

勞動部表示，現行《就業保險法》規定，父母同為被保險人，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。考量育有2名以上未滿3歲子女(如雙(多)胞胎)之父母，可能無法由其中1人單獨在家中兼顧照顧責任，故函釋放寬父母如有親自照顧之需求，同時辦理育嬰留職停薪者，同期間可分別以不同子女之名義，向勞工保險局申請育嬰留職停薪津貼。

舉例而言，育有「龍鳳胎」子女之父母均為被保險人，同時於107年9月1日至108年8月31日辦理育嬰留職停薪1年。前半年期間，父親可先以兒子的名義請領6個月育嬰留職停薪津貼，母親以女兒的名義請領6個月津貼；後半年期間，父親以女兒的名義請領6個月津貼，母親以兒子的名義請領6個月，父母在育嬰留職停薪期間，可各別請領12個月津貼。

至於父母是否可以同步申請育嬰假，勞動部表示，如果是雙胞胎或多胞胎家庭即可同時申請育嬰假，但3年2胎的家長則需個案認定。