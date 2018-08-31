技術領先中華電信率先導入LAA網路技術  

中華電信行動網路服務引領業界，今日率先業界宣布導入LAA (Licensed Assisted Access)網路技術，透過整合LTE執照頻段( licensed band)及5GHz免執照頻段(unlicensed band)，與中華電信全台唯一的4CA、5CA搭配運用， 有效提升網路容量與速度。 LAA網路技術為3GPP標準組織所制定之LTE- Advanced Pro技術之一，可延伸LTE至免執照頻段， 藉由結合一個LTE載波(20MHz)及三個免執照載波( 各20MHz)，提供頻寬達80MHz的四頻聚合網路服務， 搭配LTE載波4x4 MIMO技術，可提供接近1Gbps理論下載速率。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示：「 為滿足客戶行動上網的需求，擁有業界最大頻寬的中華電信， 近幾年來持續導入最新技術，例如LWA、4CA、5CC、 5CA、LAA…等，致力於提供客戶最佳的行動網路服務。」 預計9月開始於人潮密集的室內場域、車站大廳、 體育場等網路熱區，陸續提供LAA服務。 該服務將有效提升區域性網路的速率及因應人潮密集區對網速的需求 ，讓客戶享有順暢的行動網路體驗！

使用LAA服務需搭配支援機型，中華電信獨家的Sony XZ2 Premium，是全台首支銷售支援LAA技術之旗艦機種， 預計年底前將有更多旗艦機種支援LAA技術。 中華電信的行動網路服務， 分別獲得國際兩大知名行動網路報告權威Speedtestâ頒發 「台灣行動網速第一名」大獎；OpenSignal調查報告「 4G下載速度」、「整體下載速度」冠軍！ 中華電信擁有180MHz業界最大頻寬，涵蓋最廣、基地台最多， 更一直不遺餘力導入4CA、5CC與5CA等最新技術， 今又宣布率先全台導入LAA網路技術。中華電信表示， 將秉持著以客戶為中心的經營理念， 持續為提供客戶更好的服務體驗而努力。