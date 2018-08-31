失智不等於失能　破除失智症錯誤迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）9月份為「國際失智症月」，衛生福利部於今（31）日首映宣導影片，「I Can：雖然失智，但我仍可以」，由失智者親自分享自身經驗，衛福部表示，也期待藉此打破一般民眾認為失智者總是需要被照護的錯誤迷思，失智並不等於失能。

由國際失智症協會資料顯示，平均每3秒就有一名失智症患者；依據衛福部於100年至102年委託研究推估目前台灣失智人口已逾26萬人；再依國發會之人口推計數據推估，於 125年台灣失智人口將高達55萬人，為現在失智人口雙倍以上。如此快速增加之失智人口，這是整體台灣社會必須共同面對的挑戰。

衛生福利部國民健康署王英偉署長指出，民眾對失智症的認識不足，最常見的錯誤認知如認為失智症是老化症狀之一、失智者皆會伴隨失能問題，無法自理生活等。然國內失智者有9成以上是居住在家中，6成以上無失能或僅有輕度失能問題，顯示即使被診斷為失智症，但輕度失智者可透過身旁家人或親友或環境之協助，仍能參與社區活動，維持有品質的生活。

許多民眾對失智症的認識停留在癡呆或無能的成見裡，事實上，輕度失智階段的症狀不如一般人想像的嚴重，通常還能保有不錯的社交能力和生活技能，若能在疾病早期(輕度時)即就醫，愈早開始接受治療、愈多參與社會活動，失智者退化相對較慢，照顧負擔也較輕。

國民健康署提醒，失智不是正常老化的一部分，民眾應避免將失智症早期出現的警訊，以為是正常老化的一部分而延誤治療時機。如因「記憶力減退導致影響日常生活」，出現重複發問、重複購物或重複服藥，無論怎麼提醒也想不起來；或「出現言語表達或書寫有困難」，無法清楚表達送信的人是郵差、「無法勝任原本熟悉的事務」，例如常年處理家庭大小事的家庭主婦，突然不知道該怎麼幫家人準備晚餐等失智症警訊，皆非正常的老化現象，應盡快至精神內科或記憶門診接受進一步檢查和診斷。