台印新德里產業鏈高峰論壇   促成10億台幣投資案

(台灣英文新聞/ 李文潔 台北綜合報導)由全國工業總會與印度商工聯合會( FICCI)8月29日於印度首都新德里舉辦「2018台灣印度產業鏈結高峰論壇」,超過300位台灣及印度的產官學代表參與,雙方探討智慧城市及綠色科技、智慧車輛零組件及電子製造等3大領域,論壇結束後雙方宣布2項投資合作案,包括高達10億台幣的投資金額,及印度企業預定將在台灣設立人工智慧及大數據研發中心。

由全國工業總會與印度商工聯合會(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI)是印度最大、最有歷史的商業組織。本次論壇主要3大領域以論壇形式進行業者座談,包括電子製造及工業區、智慧城市及綠色科技、以及智慧車輛零組件。

論壇中並就台灣印度電子產業鏈深化合作模式、我方在印度建置智慧城市試點機會、水資源循環利用解決方案,以及台灣印度電動車及車電產業合作模式等議題,達成合作共識。

印度政府2015年啟動智慧城市計畫,預計將投入296億美元(約新台幣8880億元)用於資訊通訊網路布建、智慧運輸、能源管理、合宜住宅、公共衛生、水資源管理、廢棄物管理及環境永續等,至今已指定99座智慧城市,共規劃4500個智慧化方案。

台灣在電子製造上經驗豐富且實力雄厚,台企與印度企業先後進行產業合作,以智慧手機設計人才培訓為例,迄今已經合作兩年,台灣印度投資協定亦能促進台商進入印度投資。

印度商工部阿布舍克次長(Ramesh Abhishek)致詞時表示,印度的經濟成長率在南亞國家中是最高的,政府在執行計畫上也會加快腳步,例如商品稅的改革、各項獎勵措施等,將責成投資局(Invest in India)特別成立專責窗口協助台灣業者排除投資障礙。

本次論壇台印度雙方宣布兩項投資合作案,包括世正開發公司確認在印度班加羅爾投資國際科技園區,第一期投資金額約10億台幣、印度MoMAGIC公司預定在台灣設立人工智慧及大數據研發中心。

另外促成台印度產研單位的太陽光電檢測合作、綠色科技水處理、及人才培訓等共五項合作意向書的簽署,成果豐碩。