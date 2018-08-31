（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，一位網名「七點半的獨角戲」的微博（中國本土社群網站）用戶，無奈的於29日（週三）貼文表示，自己居然被百度（中國本土搜尋引擎）告了，而且百度更向他，索賠人民幣五百萬元的天價。

日前，百度因「競價排名事件」鬧的沸沸揚揚，由於企業付費給百度公司，不論企業訊息真實與否，這些企業的產品、商品廣告，皆會排列在搜索結果最前面，導致民眾常誤信不實消息。

而此事件於2016年時，則達到了最高峰―― 一位罕病病患，因輕信競價排名推薦的醫院而不治死亡。

這名網友在今年5月，於微博上發了一個段子，正是諷刺百度競價事件，但據傳，這則貼文不到三天，就被「屏蔽」消失。

「七點半的獨角戲」在文後加了「＃monologue＃（獨白）」，表示為諷刺文（圖截自「七點半的獨角戲」微博）

百度以其毀謗百度公司名譽為由進行提告，向「七點半的獨角戲」索賠人民幣五百萬，並須連續30天在微博上公開發文道歉。

有不少網友力挺「七點半的獨角戲」，要求「百度」自己「百度一下」何謂monologue？這樣就控告毀謗？

百度經典標語：百度一下，你就知道（圖截取自百度）

上圖為百度對「monologue」的解釋：前半段是真實新聞，後半句是戲謔調侃（圖截取自百度）

類似情況例如今（2018）年4月，中國官方才下令擁有2億用戶的app「內涵段子」永久下架，引發大批中國網友抗議。官方指稱，app「格調低俗」且含有不雅內容，事實上這只是一個包含各類短影片圖片、笑話段子等主題的搞笑娛樂社群應用程式。

今年稍早，中國更將毀謗共產黨先烈，列為犯罪行為，並強制關閉了違反者的帳號，向他們處以罰款。

自從習近平上台以來，他就大舉「河蟹」（中國網路用語，「和諧」之意）任何諷刺中國共產黨的言論，以杜絕這種隱晦批評政府的行為。

現在，「七點半的獨角戲」得要繃緊神經，因為他真的輸不起這場官司。

中國網友貼文嘲諷百度 百度提告索賠500萬人民幣