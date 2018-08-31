2018金馬影展首位焦點影人　少年Pi電影配樂大師即將來台

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018金馬影展今（31）日公布首位焦點影人，榮獲奧斯卡最佳配樂獎得主「麥可唐納」（Mychael Danna），音樂作品可見於多部知名電影，也曾與李安合作，而這次他將來台與樂迷及影迷分享創作經驗。



《少年PI的奇幻漂流》（照片來源：金馬影展）

金馬影展也將精選麥可唐納的五部膾炙人口代表作播放，分別為《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）、《意外的春天》（The Sweet Hereafter）、《雨季的婚禮》（Monsoon Wedding）、《小太陽的願望》（Little Miss Sunshine）、《戀夏500日》（(500) Days of Summer）。



《意外的春天》講述平靜小鎮裡的孩童們在校車事故中罹難，以哀傷卻充滿力量的旋律， 譜出人性的脆弱與良善（照片來源：金馬影展）

這位來自加拿大的電影配樂家麥可唐納（Mychael Danna），被李安盛讚「不只是作曲家，更是電影創作者」，擅長將異國音樂元素結合管弦樂、 電子極簡主義音樂，為電影創造出獨特的樂風，40年來配樂作品高 達111部。

他曾與李安合作過《冰風暴》、《與魔鬼共騎》，201 3年更以《少年PI的奇幻漂流》獲得奧斯卡、金球獎最佳配樂， 藉由動人音符呈現片中印度少年和老虎的海上奇幻歷險。

麥可唐納也深受印度文化影響，不僅《少年PI的奇幻漂流》 表現出色，《 雨季的婚禮》中他與印度導演米拉奈兒合作，贏得威尼斯影展金獅獎，更把印度傳統舞曲加入抒情管弦樂，融合 東西方樂器，展開對國家、世代和性別的探問。



《 雨季的婚禮》（照片來源：金馬影展）

除了格局龐大、氣勢恢弘的作品， 麥可唐納也能從小品中激盪出動人情感。 他在與夫妻檔導演強納生戴頓、薇樂麗法里合作的《小太陽的願望》，和美國獨立樂團DeVotchKa聯手製作， 為一同踏上兒童選美比賽的怪咖家庭，演奏出令人笑中帶淚的樂章， 並獲得葛萊美獎最佳影視原聲帶提名。



《小太陽的願望》預告（影片來源：youtube）

另外一部作品《戀夏500日》，為他與新銳配樂家羅伯西蒙森（Rob Simonsen）攜手合作， 更用音樂道出主角喬瑟夫高登李維（Joseph Leonard Gordon-Levitt）和柔伊黛絲香奈（Zooey Claire Deschanel）之間酸甜苦辣的愛 情戀曲。



《戀夏500日》預告（影片來源：youtube）

這次金馬影展除了放映麥可唐納的精彩作品， 也與文化部影視及流行音樂產業局合作， 邀請麥可唐納來台舉辦大師講堂，和台灣的粉絲暢談電影配樂之路。更多關於2018金馬影展消息請上官方網站、臉書粉絲頁查詢。