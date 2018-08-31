台中東協廣場結合文創設計   推東南亞特色伴手禮    

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台中火車站前的東協廣場是移工假日喜愛聚集的地方，台中市政府積極推動東協廣場活化與復甦，並結合文創設計，從飾品、杯墊、茶包等融入東協廣場或東南亞意象，將商品轉化為具備東南亞元素的特色的伴手禮。8月30日台中市政府在東協廣場13樓舉行產業論壇，呈現過去一年來「東南亞國協新故鄉新地產計畫」執行成果，運用展覽形式，帶參加者了解東協廣場逐步改變的嶄新樣貌。

台中市政府利用微電影及展覽方式呈現東協廣場與周邊商圈近年來的轉變，其中包含東協廣場東南亞文化創意商品設計競賽頒獎儀式、地方業者輔導成果以及在地商家產品體驗等活動，讓國內業者、民眾能更深切感受東協廣場以及周邊商業潛力與發展。

此次東南亞文化創意商品設計競賽優勝作品，從首飾設計、杯墊、茶包等均融入東協廣場或東南亞意象，未來將透過進一步的文創商品開發輔導，更我國商品轉化為具備東南亞元素的特色伴手禮，逐步拓展國內外觀光消費商機。

經發局表示，為推動東協廣場閒置空間活化再生，台中市政府2017年爭取自經濟部中小企業處「台中市中區東南亞國協新故鄉新地產發展計畫」，透過輔導升級品質提升、場域活化媒合育成、亮點塑造品牌行銷等三大策略主軸，陸續輔導當地知名業者提升品質。

除了輔導當地業者外，經發局也陸續舉辦東協市集、東協生活節、東協文化小旅行等活動，希望營造友善商業環境，進而吸引觀光人潮、帶動周邊商業動能。