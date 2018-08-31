美參議員指瓜地馬拉遭施壓與臺灣斷交

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）美國聯邦參議員盧比歐日前透過推特表示，近來有人施壓瓜地馬拉總統摩拉利斯（Jimmy Morales）與臺灣斷交，他呼籲摩拉利斯總統不要被影響，對此我國外交部今日發布新聞稿，表示目前臺灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，合作關係密切良好。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）30日在推特上發文表示，聽聞親近摩拉利斯總統的人正施壓他與臺灣斷交轉而承認中國。

提及數週前同為中美洲國家的薩爾瓦多才宣布與臺灣斷交並與中國建交，引發美國政府嚴正關切且表示要重新檢視與薩國的關係，盧比歐表示「薩爾瓦多左派政府很快將失去美國的援助，我不希望同樣的事在瓜地馬拉上演。」

▶︎ 圖片截取自美國參議員盧比歐推特

對此，我國外交部今（31）午發布新聞稿，表示目前臺灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，合作關係密切良好，本月間雙方才在總統蔡英文出訪巴拉圭之際舉行雙邊會談，確認彼此持續深化關係的良好意願。

外交部續指，在薩爾瓦多與我國斷交後，瓜地馬拉駐臺大使亞古華（Olga Maria Aguja Zuniga）亦曾向外交部常務次長劉德立確認，瓜國仍將繼續維持與臺灣的邦誼。

外交部表示，政府至為感謝美國各界友人對我國外交工作的關心及建言，在面對中國對臺外交施加壓力之際，我國將聯合理念相近國家持續共同努力，保衛臺灣外交版圖。

外交部提及，在魯比歐發表意見後，瓜地馬拉國總統府新聞局長布里托（Alfredo Brito）也澄清表示，瓜國與臺灣維持良好的政治、商業及外交關係。