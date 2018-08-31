西班牙18禁藝術家！暴力血腥美學9月台北個展

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）西班牙藝術家Joan Cornellà即將於9月7日在台北Woolloomooloo舉辦個展，黑色幽默的作品嘲諷社會敏感議題，畫面不乏血腥、裸露、毒品等18禁元素，然而，作品內在意涵卻發人省思，有種與觀眾一鼻孔出氣的快感。



韓國展覽（照片來源：Joan Cornellà）

來自巴賽隆納的藝術家Joan Cornellà，創作的人物總是一號表情，無論身處何方或在做什麼，皆有一張招牌「嘲弄的笑臉」，作品主題如環保、政治、宗教等敏感議題，皆在他冷嘲熱諷的範圍內，人性的黑暗面也在他鮮豔、明亮輕快的漫畫中一覽無遺。

Joan Cornellà表示：

在我的漫畫中所有角色都像塑膠做的，無論在身上不斷發生怎樣可怕的事情，臉上始終掛著大大的笑容。所有事情都很誇張，儘管某些行為和現實生活有所關連。



招牌表情（照片來源：Joan Cornellà）

作品充斥血腥、暴力、裸露、毒品的畫面，並結合個人獨特的黑色幽默，引人發噱，然而，藝術家受歡迎並不只是因為他迎合觀眾重口味的喜好，也由於作品背後代表的含義，讓人不禁深感認同，甚至具有啟發反思的力量，在臉書上已擁有400萬追蹤者，曾於日本、中國、韓國等國開展，2016年更受邀為葛萊美得主Wilco繪製新專輯《Schmilco》封面。

今年9月，Joan即將前往台北信義區Woolloomooloo Xhibit藝文空間舉辦個展，他曾於2016年底首度訪台，個展創下17天便吸引超過2萬人朝聖的盛大場面，今年將擴大展覽規模，帶來許多從未在台灣展出過的全新畫作，以及用著名畫作打造的雕塑作品。

展覽將從9月7日展至30日，於每日上午11點至晚上7點，週一公休，16歲以下（含）須由成年人陪同方可免費入場，可於線上購票，更多詳情請上Joan Cornellà: A Taipei Solo Exhibition 台北特展 2018查詢。

準備好了嗎？我們一起來欣賞Joan Cornellà的大作吧！



（照片來源：Joan Cornellà）



（照片來源：Joan Cornellà）



（照片來源：Joan Cornellà）





（照片來源：Joan Cornellà）



（照片來源：Joan Cornellà）



（照片來源：Joan Cornellà）



日本展覽（照片來源：Joan Cornellà）