台中登革熱致死率達9成5？網路造謠當心遭罰50萬元

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）自爆發登革熱疫情以來，短短2週內台中市病例總數已達25例，超越新北市新莊的群聚感染，網路上更有謠言指出，台中市確診本土型登革熱病例，只要病毒造成全身出血，死亡率「達50~95%」，台中市衛生局提醒，散布傳染病疫情謠言，最高可罰50萬元。

最近網路出現一則謠言：「目前確診20例本土型登革熱病例…只要是病毒造成全身出血…死亡50-95 percent.是研究病毒30年的專家最怕的一種」。

台中衛生局表示，這則貼文是謠言。依衛福部疾管署流行病學統計資料顯示，典型登革熱致死率低於1%，登革出血熱只要早期診斷並加以適當治療，死亡率亦低於1%，若未及時就醫或治療之死亡率才達20%以上。過去2015年台南、高雄市大規模登革熱流行致死率也為0.47%。

衛生局指出，依據傳染病防治法第63條規定，散布有關傳染病疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

而針對造成群聚感染源頭的大里區「開心農場」及周邊地區、內新市場等，市府也動員約400多人次進行孳生源清除40次、擴大疫情調查17次、化學防治14次，案例住家附近也加強清理及噴藥。另與疾病管制署共同進行區塊化學防治，以大里區開心農場為圓心、周遭道路及天然屏障為界，進行農園、街道、水溝、防火巷等戶外大規模環境噴藥。

此外，適逢開學在即，市府已針對有確定病例的大里區、太平區、烏日區、南區、西區及東區學校，動員300多人次進行校園孳生源清除。鄰近的太平、東區、南區也同步進行「孳清導師訓練計畫」，全面防堵登革熱疫情擴散。