國民黨公投提案  中選會批78人已死還連署

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨公投綁大選，本週至中選會送交三公投提案，但中選會清查發現，三案連署書有高度異常，不僅出現筆跡相同、大量抄寫情況，在第一階段連署中，更有早已死亡民眾參與連署，連署人死亡比率達1％。

自由報導，中選會主委陳英鈐表示，「死人連署是偽造文書」，也違反公投法規定，將予以剔除，將待第二階段查核完畢，把死人連署、大量抄寫的相關證據移送檢方告發；是否影響公投成案，將在委員會議開會決定。

中選會點交查出，國民黨公投連署書有大量抄寫情況，原子筆顏色、筆跡一致，有的還故意字體寫大寫小，但筆跡明顯為同一人，多為同區同人代抄，無一人分抄多區。

更匪夷所思的是，國民黨每一公投案，「死人連署」比率高達一％，戶所查核第一階段連署人資料，輸入身分證字號後，赫見連署人早在公投案提出前就已過世。

根據中選會統計，國民黨立委盧秀燕所提「反空污」案，第一階段出現73件「死人連署」；前台北市長郝龍斌所提「反核食」案有165件；國民黨立委林德福「反深澳電廠」案有113件。

國民黨則辯解，公投連署都是黨員或民眾自發至連署點填寫，或民眾帶回去給家人連署，依正常做法收集，且質疑中選會有行政壓力要阻擾國民黨公投。