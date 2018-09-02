你知道出生那年全球最高大廈為何嗎？

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）自1930年代以來，摩天大樓高度已經躍升近1500英尺。擁有傲人高度的摩天大廈不僅說明了這個時代精良的建築技術，還有其國力的展現，而許多城市也因著這些大樓而聞名。而除了星座和生肖，你是否知道你出生那年，世界上最高大廈為何？

因此，商業新聞媒體《Business Insider》為大家整理了世界紀錄上赫赫有名的摩天大廈：

1. 1931~1972年 ，帝國大廈

(圖片來源：美聯社)

帝國大廈是保持世界最高建築地位最久的摩天大樓，除此之外，其建造過程僅410日，速度之快極為罕見。

帝國大廈高度為1250英尺。

2. 1972年 ， 紐約世界貿易中心

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(圖片來源：美聯社)

世界貿易中心是當時世界上最高的建築物，超過了當時的帝國大廈，除此之外，它成為了紐約當時最重要地標，也象徵美國是全球金融超級大國。

不過，2001年的911襲擊事件導致建築大部分受到重創，公司方花了11年的時間重建大樓。新的世貿大樓一號高度為1776英尺(美國獨立年份)。

當年，世界貿易中心高度為1368英尺。

3. 1974年 ， 芝加哥威利斯大廈

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(圖片來源：維基百科)

芝加哥威利斯大廈在1973年落成，高度超越當時的世界貿易中心、帝國大廈。直到2014年新的世界貿易大廈建成，它一直位居西半球最高大樓寶座。

芝加哥威利斯大廈高度為1450英尺。

4. 1998年 ， 馬來西亞雙峰塔

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(圖片來源：Flickr用戶IQRemix)

雙峰塔位於吉隆坡市中心，該建築在1998年落成，至今仍是世界上最高的雙棟大樓。

雙峰塔高度為1483英尺。

5. 2004年 ， 台北101

(圖片來源 ：維基百科)​

台北101是台灣第一高樓以及唯一超過100層的台灣建築物。台北101是世界上地震帶上最高摩天大廈，擁有全世界速度最快的電梯，完工之後成為台灣重要地標之一。

台北101高度為1671英尺。

6. 2010至今 ， 哈里發塔

(圖片來源 ：Pixabay)

哈里發塔位於杜拜，樓層總數為169層，造價高達15億美元。它擁有全世界上最高的觀景台、餐廳、夜總會。

哈里發塔高度為2717英尺。

坊間有一說「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。」不過，雖然有許多曾經位居第一的大廈已被超越，但其歷史意義及觀光效益並沒有因此減少，許多遊客仍把這些地標當做人生必訪之地，可謂「前浪永遠站在高崗上」！