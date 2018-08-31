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泰國台灣形象展　原住民攜手小鷹推廣台灣之美

吉祥物部落小鷹駐「台灣原住民族館」，親切可愛的宣傳台灣文化。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/08/31 12:05
台灣原住民與吉祥物小鷹共推台灣美麗文化（照片來源：Taiwan Thailand Fans）

台灣原住民與吉祥物小鷹共推台灣美麗文化（照片來源：Taiwan Thailand Fans）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2018泰國台灣形象展已於曼谷展開，原住民委員會因應新南向政策，率6家在地原住民業者前往參展，結合工藝、旅遊及文創的產品推廣台灣之美。

2018泰國台灣形象展於昨（30）日至9月1日在泰國曼谷國際貿易展覽中心（Bangkok International Trade & Exhibition Centre）舉行，參展內容包括智慧城市、綠色科技、文化觀光、健康樂活、金融服務、農產食品、人才教育等7大主題。

原住民族委員會率領6家原民業者赴泰國參展，並設置「台灣原住民族館」（Taiwan indigenous' Hub），以Ayoi阿優依、uhtan'e ho mimimiyo部落心旅行兩品牌，結合文創及旅遊產業推廣原住民文化。

原民會也別出心裁匯集來自台灣各地的原住民族業者，包括有沐光奇跡有限公司，設計與旅遊結合將紫外線變色和明信片插畫結合、河文原住民生活工場、以鋼雕創作為主的璞瓦麓創藝有限公司、嘟順雷目原民精品館等。

另外，原民會的超萌吉祥物部落小鷹也與業者們一起前往泰國「台灣原住民族館」，其可愛親切的外表協助推廣台灣之美，也吸引當地參展民眾注意，將原住民族文創工藝、部落旅遊等產業共結合，以不同形貌在國際的舞台分享與傳遞。
新南向

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