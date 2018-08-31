台灣新南向政策　美讚優質投資選擇

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣新南向政策研討會於華府智庫史汀生研究中心舉行，其研究中心東南亞計畫主任對於台灣新南向政策，稱其為優質的投資選擇，並對台灣、區域及美國都有良好影響。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）於昨（30）日舉行台灣新南向政策研討會，艾博（Brian Eyler）為該中心東南亞計畫主任，和政大外交系助理教授陳秉逵對談時，針對台灣政府推動的新南向政策時表示，對區域國家來說，是「更優質投資的新選項」，也為對台灣、區域及美國都好的政策。

根據中央社報導，艾博說，對台灣而言，多元化、分散投資當然是好的，東南亞國家現在也尋求同樣做法，雖然中國在東南亞的投資經營已有很長一段時間，再加上「一帶一路」欲與區域深化連結，但他認為，台灣在東南亞區域的投入，對區域國家來說可以是「更優質投資的新選項」。



面對新南向政策與美國的「印太戰略」之間如何協調，艾博表示，要從官僚體制層面讓兩者相連結並不容易。但台灣可從私營部門及企業管道，參與區域國家的發展。他也提醒，要多聆聽當地政府與社會的看法。



艾博於會後接受台灣媒體訪問時說明，台灣的相對優勢在於數位化、電子商務、電網建設及綠能等領域。另外，東南亞國家同樣也面臨人口老化問題，在這些議題上，台灣的先行經驗可供借鏡。



政大外交系助理教授陳秉逵則表示，總統蔡英文提出「新南向」是溫和、不挑釁的外交政策，儘管「南向」並非新概念，但這個政策不只是讓東南亞國家更了解台灣，也要讓台灣社會與民眾更認識這一區域，同時也著重於人民之間的交往。



陳秉逵說，新南向和美國的印太戰略能協調整合的面向有限，除合作領域仍受限於私部門，美國也無意採取主動立場，而要如何擴大台灣的私部門在東南亞的投資機會，需要更清楚的合作方案。