中秋應景水果　三要訣挑選好吃文旦柚

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）各地的文旦柚陸續飄出淡淡清香，提醒人們「中秋節」即將到來，而一般文旦果實採收期又多落在白露前約1-2週，由於距離中秋節還有一段時間，採收後的果實尚有充足的時間進行「消水」，使得果肉Q軟、滋味甘甜。

農委會台南區農業改良場表示，​全台文旦種植面積4,273公頃，主要產區分佈在花蓮縣、台南市、苗栗縣、新北市、宜蘭縣及雲林縣等地。各地產區為求文旦產品之區隔，遂冠以當地地名之文旦稱之，以建立各自品牌打開知名度，並拓展運銷通路行銷全國各地。

▲文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維及維他命C，是天然健康果品 (照片由農委會提供)

由於文旦果實品質受植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者在挑選文旦柚時應記住三要訣：

一、油胞細緻、黃綠色：挑選果皮光滑、毛孔（油胞）越細緻越佳，剝開後之果皮較薄、果肉質地也較細緻。消費者想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色。若要久放，可選果皮呈淡綠色，置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味。

二、果形勻稱、短三角：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉會更豐厚。

三、用手輕托、要沉重：俗話說「重柚輕瓜」，挑選文旦首要挑選比較重的，代表果肉發育充實、水分較多，可用手拋接幾次，要有沉重感，重量約400-600公克最佳。

文旦果肉粒粒晶瑩剔透，富含膳食纖維、維他命C及多種礦物質等營養素，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是很好的天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足之國產水果，農委會籲大家多多選購。

▲文旦柚。(照片由農委會提供)