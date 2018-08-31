萬王之王微電影　幕後故事搬上檯面

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）手遊《萬王之王3D》邀請奚岳隆導演拍攝微電影，劇情描述遊戲發明者相戀緣分及遊戲創立過程，由路斯明及莫允雯擔綱主演。

手機遊戲《萬王之王3D》的西方奇幻風格源於2位清大學生之手，22年前情侶Ruby跟Onyx在MUD文字遊戲時期，為了完成「分散式系統」的論文報告而設計了網路遊戲《萬王之王MUD》，其充滿創意與想像的遊戲世界，備受廣大玩家歡迎，突破在線人數的限制，進而影響華人遊戲產業，直到今日，已成為一款讓韓國高價搶購發行權的大型手遊。

錢幽蘭身為微電影出品人，始祖鳥互動娛樂CEO深受萬王創始者故事所打動，取得遊戲代理後，便立即著手展開微電影拍攝的構想與規劃，希望能將這個台灣原創遊戲的幕後故事，改編拍攝成微電影。

錢幽蘭表示，這款遊戲，背後有著一個真實而偉大的愛情故事，Ruby以及Onyx這對夫妻彼此互相肯定、互相支持，打從心底的信任對方，共同完成這萬王之王最初的MUD，這個動人的故事，值得為其拍成微電影，讓《萬王之王3D》的玩家們在享受好玩的遊戲之餘，也知道這個富有意義的起源。最後也希望能鼓勵辛苦的研發人員，向世界證明台灣研發實力是不容小覷的，只要堅持下去，就有可能實現夢想，影響全世界！

微電影拍攝邀請屢獲國際獎項肯定的廣告及電影導演奚岳隆，飾演萬王夫婦的為演員路斯明及莫允雯，故事將帶領觀眾回到遊戲最初的起點。從兩人相識相戀到克服困難與挫折，一手創造萬王遊戲世界的過程，而兩人如何在現實世界締結姻緣，猶如電影「一級玩家」的台灣版，描述在虛擬與真實世界中找到彼此的戀人，成為遊戲界的幸福傳奇。

奚岳隆導演表示，越簡單的故事越動人，當初收到劇本，知道原本單純的遊戲到了2018年居然變成這麼大的手遊，其實內心是相當驚訝與感動的。這次會想要用最單純的方式拍出最純粹動人的故事，呈現平凡卻經典、渺小卻偉大的力量，也請大家期待這部屬於台灣人的微電影。