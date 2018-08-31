WildAid攜手30位企業家　推「世界無翅宣言」平台與短片

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）保育組織「WildAid野生救援」今(31)日在台北推出「世界無翅宣言」網路平台，同時發表由30多位企業家聯合拍攝的公益短片，希望透過他們的影響力，讓更多消費者關注鯊魚保護和海洋生態的議題，一同為地球生態保育盡一份心力。

WildAid野生救援與關懷生命協會公布「2018年台灣魚翅消費暨保育意識」調查報告顯示，過去3年內曾吃過魚翅的國人高達七成，近1年國人食用魚翅比例僅剩三成，保護海洋及環保意識提升是改變的主要原因。傳統以宴請魚翅使賓主盡歡的觀念早已落伍，甚至造成被請客者的困擾與心理壓力。

WildAid野生救援表示，為了向台灣民衆推廣保育觀念，義美環境保護基金會和莊福文教基金會，多年來不僅非常支持野生動物保育工作，還齊心協力減少全球野生動物產製品的消費。

同時該組織在這特別的日子，感謝各大企業長年支持響應「沒有買賣，就沒有殺害」的理念，包括IAA國際廣告協會、TAAA台北市廣告代理商業同業公會、4A台北市廣告業經營人協會、MAA台北市媒體服務代理商協會、DMA台灣數位媒體應用暨行銷協會、C4A亞太區廣告代理商協會、AC台灣公益廣告協會也已加入連署，齊力以實際行動為鯊魚保育和生態環境共盡一份心力。

（照片由台灣英文新聞拍攝）

WildAid野生救援邀請大家一同加入保護鯊魚的行動，「拒吃魚翅，救自己也救鯊魚」，愛護我們的地球生態，「沒有買賣，就沒有殺害」！

1. 線上連署「世界無翅宣言」

2. WildAid Taiwan 2018【世界無翅宣言】企業家公益短片

延伸閱讀：WildAid：保育海洋生態 從拒吃魚翅開始

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（照片由台灣英文新聞拍攝）