輪姦、刺青、菸蒂燙傷  摩洛哥女孩泣訴性暴力

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）8月的某一天，摩洛哥中部的一處破落房子外，一名母親看到自己失蹤兩個月的女兒，被兩名男子扔在門前，傷痕累累，體無完膚，她幾乎暈厥。

17歲的卡迪嘉（Khadija），被綁票、販賣、囚禁、餵毒、輪姦。涉案的12名男子輪番性侵，不給食糧、不讓沐浴，在她身上到處刺青、用菸蒂燙她的手腳，讓她永生難忘這煉獄般的兩個月。

卡迪嘉的遭遇，上週獲當地媒體披露後，在全國引爆怒火。此一令人髮指的案件，也凸顯了摩洛哥女權不彰的現況，對女性施暴的事件層出不窮，卻多遭忽視。

社群網站上發起了「我們都是卡迪嘉」（We are all Khadija）的請願活動，要求政府採取行動，正視性侵危害，終止對女性的暴力行徑。請願已獲75,000人連署。

《美聯社》報導，在這個保守的穆斯林國家，性侵受害者往往被貼上標籤，是自身行為不檢才惹禍上身。在卡迪嘉案件中，不僅加害者親戚跳出來汙衊她，連摩洛哥人權組織都呼籲各方小心看待其指控，指她成天與吸毒者攪和在一起，自己也該負責。

在摩洛哥，女性隨時處在性暴力威脅之中，去年網路瘋傳一支影片，一名女孩在公車上被一群男孩強行撕開衣服、對她做出摸胸等性侵動作，乘客與司機卻坐視不管，令人愕然。

根據聯合國婦女權能署（U.N. Women）針對2,400名摩洛哥男女做的問卷調查，41%男子認為他們是家中經濟來源，將家暴妻子的行徑合理化。逾5成表示曾對妻子施加情緒暴力，15%曾動手打人。

施暴者在卡迪嘉全身刺青（美聯社）