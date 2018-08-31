不當黨產委員楊偉中 紐西蘭庫克群島溺斃

不當黨產處理委員會委員楊偉中在太平洋庫克群島旅遊，溺斃身亡，涉外人士證實此事，盼各界尊重家屬，將進一步協助後事處理。

據涉外人士表示，駐紐西蘭代表處接獲通報與家屬連繫後獲知，楊偉中於台灣時間30日上午11時左右發生意外溺斃。

據了解，楊偉中為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡。

楊偉中的妻子陳以真和女兒護送他的遺體搭機前往庫克群島首府，預計在該地停留，尚未確定何時回紐西蘭。

目前庫克群島警方已完成初步筆錄。

駐紐西蘭代表處人員已於第一時間聯絡駐奧克蘭辦事處同仁密切注意，研判屆時飛機應經奧克蘭返國。（編輯：林治平）

溫文儒雅好人緣不分藍綠 楊偉中辭世政媒圈唏噓

（中央社記者劉麗榮、謝佳珍台北31日電）不當黨產處理委員會委員楊偉中社運出身，論述清晰、個性溫暖的他，在政界與媒體圈都擁有好人緣，沒想到卻在壯年意外猝逝，讓眾多親友不敢置信。

1971年出生的楊偉中，年輕時積極參與學運、社運，曾任「新新聞」記者、主筆、中央廣播電台副總台長，2013年加入國民黨，並在前總統馬英九競選黨主席、新北市長朱立倫擔任黨主席期間，兩度出任國民黨發言人。

楊偉中的妻子是耐斯集團陳鏡堯之女陳以真，曾是年代新聞主播、行政院青年輔導委員會主任委員，兩人於2006年結婚，育有一女。陳以真代表國民黨參選過嘉義市長，但最後落敗。

楊偉中直諫的「改革派」性格，在國民黨內引發不同聲音，有人認為他既出任黨職，應當為黨辯護；也有人認為國民黨需要多元聲音。2016年總統大選後，楊偉中請辭發言人；同年6月，國民黨以黨章「損害黨之聲譽」等條文開除楊偉中黨籍。

當時，楊偉中說，未能落實入黨初衷，促進國民黨的多元與進步，應反省檢討，並表示，未來仍將在轉型正義、政治社會改革等議題上持續實踐。2016年政黨輪替後，楊偉中於同年8月出任不當黨產委員會委員至今，並經常上政論節目評論時政。

楊偉中為人溫文有禮，儘管政治立場不同，但好人緣橫跨藍綠。他溺斃消息傳出，不分藍綠的友人，都在臉書表達難過與不捨。

作家陳芳明在臉書表示：「昨天睡前，看到他的臉書文字，我鄭重為他按讚，為他高興。今天起床時，驟然傳來噩耗。加州的早晨是陰天，我才知道這是他最後的文字。他沒有說再見，這些文字是最從容的告別。曾經在畫家林惺嶽邀約的晚餐與他們夫婦見面，那是僅有的一次見面。如今竟然已經是天上人間。」

勞動部政次蘇麗瓊請辭後的遺缺，外傳楊偉中是可能的接任人選之一，這陣子他人在海外和家人度假，臉書的最後一則訊息是艾圖塔基島的美麗海景，他寫下：「要在這個南太平洋的小島和潟湖，度過4天讀書、划船、睡覺和擺爛的生活」，沒想到卻傳出他不幸意外辭世的消息，令認識他的眾多友人不勝唏噓。（編輯：林治平）1070831