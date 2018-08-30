史上第一次　台美衛生部長在華府進行會談

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）我衛生福利部長陳時中在華府和美國衛生部長艾薩（Alex Azar）進行罕見的會面，艾薩於台灣時間今(30)日在推特貼出兩人合照。Po文內容為：「今天與台灣衛生福利部長陳時中會面」（Great meeting today with Chen Shih-chung, Taiwans Minister of Health and Welfare.）

中央社引述衛福部國合組技監許明暉說，這是台美衛生部長首度在華府進行會談，意義重大，有助實質合作。



報導引述許明暉表示，陳時中此次訪美行程是2、3個月前就敲定，除參加在杜克大學（Duke University）舉辦的例行性工作坊，也安排跟美國衛生部長碰面。



許明暉說，因台灣日前發生台北醫院護理之家大火的不幸事件，陳時中原想取消訪美行程。但美國衛生部長願意在華府衛生部與陳時中就重要議題交換意見，陳時中還是決定照既定行程赴美。這也是台灣衛生福利部長層級，首度進到華府與美國衛生部長見面。



至於雙方討論的議題，許明暉說，兩位部長在世界衛生大會時也曾碰面，相信一定會請求美國就台灣參與世界衛生組織、世衛大會給予協助。由於陳時中正在返台的飛機上，等回國後會向外界說明。



許明暉說，陳時中和美國衛生部長在華府見面有相當大的象徵意義，對台美推動傳染病、災害防治、區域聯防架構等合作上有實質的幫助。



許明暉也說，此次除拜會美國衛生部長，還有其他重要拜會行程，也很謝謝、珍惜美國衛生部長主動公布訊息。

蘋果報導稱，外界好奇此次會面行程是否與今年稍早美國通過《台灣旅行法》有關？美國衛生部僅表示，這要問外交部。