街口支付發表聲明　暫停台版餘額寶活動

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）街口支付原訂下月(9月)3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，但因違反電子支付相關規範，金管會要求撤下相關活動，街口支付今(30)日發出聲明稿，決定先暫停推出活動。



綜合聯合與中央社報導，街口支付今發出由執行長胡亦嘉署名的聲明，表示有關8月27日宣布的台版餘額寶活動街口託付帳戶，收到很多用戶的建議及回饋。

街口推出活動的本意，是為鼓勵用戶綁定合作銀行帳戶、活用帳戶餘額進行轉帳或付款，讓大家更了解街口所提供的服務，使電子支付業務在台灣發展更進一步，但現在似乎不是最好的時候。



聲明指出，在幾經考量下，街口決定先暫停活動，但這不是「結束」，而是打造街口金融生態圈的「開始」，請用戶耐心等候。



中央社引述金管會銀行局副局長莊琇媛說，昨(29)日下午已請胡亦嘉到金管會說明，並要求立即停止行銷活動。她表示，街口此次行銷已違反「電子支付機構業務管理規則」第11條規定，即禁止電子支付機構「以津貼、贈與或其他給與方法吸收使用者儲值款項」，因此須立即停止活動。而胡亦嘉也回應表示，日後行銷都會符合法律規定。



報導稱胡亦嘉(下圖)今(30)日在個人臉書上發文，內容寫道「託付豬本來在前往新金融世界的路上，但在路上遇到如來佛，於是被困住了。」對於被胡亦嘉指涉為「如來佛」，金管會不予評論。

圖片來源:胡亦嘉臉書