好心態．新泰好 喜迎新泰好兒童

今年度的迎新活動，新泰國小以「新泰好兒童」 的諾言:守秩序、愛清潔、有禮貌為主軸，從早上7: 20的校門口歡迎活動開始，讓象徵「愛清潔的巧虎」、「有禮貌的 佩佩豬」及「守秩序的兔子警察」等大型人偶歡迎新生； 兩旁協助的童子軍及愛心服務隊，以服務及熱情， 引導新生及新生家長找到教室位置；一旁的「打卡拍照活動看板」， 更讓新生家長紛紛拿起相機為孩子留下入學第一天美好的回憶。

輔導主任廖芝縈表示，闖關活動中融入品德與生命議題， 以童軍精神規劃多元的體驗活動:

「愛清潔-巧虎教導洗手要訣」、「有禮貌-佩佩豬傳授禮貌用語」 、「守秩序-兔子警察引導排隊依序通過平衡木」為闖關內容， 期望孩子藉由闖關活動，內化昇華良好心態。 最後引導新生認識新泰叢林校園「品德農場」、「叢林圖書館」 及全國第一座的「玩具醫院」。

其中，一年級新生吳智軒同學說:「很高興巧虎陪著我一起上學， 喜歡佩珮豬教我禮貌，過平衡木時要小心的排隊上去，可是很好玩。 」六年級童軍宣誓代表李映蓉則說:「 帶著學弟妹一起宣誓好兒童諾言時，很有使命感， 覺得我好像要帶著小弟弟、小妹妹成長。」

「迎新式」的儀式，則由各班老師、家長及愛心小天使帶領新生穿過 彩球拱門來到會場，首先由新泰國小藝術小達人舞蹈表演展開序幕。 校長洪中明表示，每一位新生都是新泰的好兒童，因此規劃「 好心態．新泰好喜迎新泰好兒童」迎新活動，期勉每個孩子「培養良 善心態，創造幸福未來」。接著六年級幼童軍帶著全體一年級新生宣 誓遵守新泰好兒童諾言：「我願守秩序、愛清潔、有禮貌， 做一個新泰好兒童。」

活動尾聲，校長與會長準備了象徵勤勞的「蜜蜂提袋」 送給每一位新生，袋中有愛閱圖書、童軍響笛及「新泰好兒童」 學習護照，鼓勵學生勤於學習愛閱讀，功成名就一鳴驚人， 成為品學兼優的好兒童。

最後，全體新生共同用拍立得來個大合照， 為入學的第一天留下一個美好的回憶，期許在未來做個「好心態． 新泰好，品學兼優的新泰好兒童」。