呼應林口區移居需求 新林國小暨非營利幼兒園正式招生  

市長朱立倫今(30) 日參加林口區新林國小創校開學典禮，新林國小將於107學年度起 招收一至四年級及幼兒園學生，市長朱立倫與全校師生、 來賓共同拓印創作「創客磚家-紅土築夢」創意紅磚作品， 為創校留下美好的回憶。

朱立倫市長表示，林口地區為大臺北都會區發展最迅速的區域之一， 不論是公共設施、居住人口和房屋市場，都有顯著成長趨勢； 另隨2017年世大運選手村改建公共住宅措施及機場捷運線通車， 都將進一步引入大批的人口至林口區居住，市府共計編列4億9, 000萬元經費興建校舍與購置各項設備， 並委託工務局新工處代辦校舍新建工程。

市長也準備多樣開學好禮，包括: 設校工程中挖出的美麗紅土為材料， 以積木為造型製作紅磚MEMO夾與筆筒， 期許每個孩子在新林每個學習階段，都能留下「磚」 屬個人的備忘錄；每個小朋友1支樂高積木彩色筆， 祝福在優質的創客學園中，發揮創意彩繪童年。

新林國小校舍第一期工程，已完成興建地下1層停車場、 地上3層計5棟的行政與教學大樓，明年二期工程完工後， 共可提供國小部普通班30班、 資源班2班及非營利幼兒園5班使用。除了寬敞的教室空間外， 還有活動中心、圖書館、開心農場和生態池等多元學習空間。新校舍 也申請到綠建築9項黃金級標章，利用現有自然元素：雨水、 季風及光線等，達到通風、採光及節能效果，打造永續校園空間。

此外，新林非營利幼兒園為新北市第10間、 林口區第1間政府與家長共同分攤學費型態的非營利幼兒園， 由政府負擔3成、家長負擔7成學費，107學年度開始收托5班（ 含1班2歲專班）提供136個名額，以多元創意教學模式， 結合藝術教育，讓幼兒自在地探索，養成小小藝術家。

新林國小已核定為107-109學年度雙語實驗學校，並主打「 雙語國際、科技創客、食農永續、美學工藝」主題， 有外籍教師協同教學，另引進HMH「英文分級閱讀教材」， 藉由APA分級診斷測驗， 學生可以選擇閱讀適合自己英文程度的讀本， 幫助學生提升英語學習力、翻轉英語學習成效。 也將以林口美麗的紅土為材料，開設陶藝、農藝等校本特色創客課程 ，未來期盼與鄰近學校一同發展創客課程，讓學生體驗親自動手做的 樂趣，培育具創新能力的小創客們。