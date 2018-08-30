呼應林口區移居需求 新林國小暨非營利幼兒園正式招生  

林口區新林國小暨新林非營利幼兒園創校開學典禮 -市長視察非營利幼兒園 (新北市政府教育局提供)
林口區新林國小暨新林非營利幼兒園創校開學典禮 -市長與導覽學生合影 (新北市政府教育局提供)
林口區新林國小暨新林非營利幼兒園創校開學典禮 -是與學生共同製作磚屬回憶 (新北市政府教育局提供)
林口區新林國小暨新林非營利幼兒園創校開學典禮 -市長與學生共同完成校園模型 (新北市政府教育局提供)
林口區新林國小暨新林非營利幼兒園創校開學典禮 -市長致詞 (新北市政府教育局提供)
市長朱立倫今(30)日參加林口區新林國小創校開學典禮，新林國小將於107學年度起招收一至四年級及幼兒園學生，市長朱立倫與全校師生、來賓共同拓印創作「創客磚家-紅土築夢」創意紅磚作品，為創校留下美好的回憶。
朱立倫市長表示，林口地區為大臺北都會區發展最迅速的區域之一，不論是公共設施、居住人口和房屋市場，都有顯著成長趨勢；另隨2017年世大運選手村改建公共住宅措施及機場捷運線通車，都將進一步引入大批的人口至林口區居住，市府共計編列4億9,000萬元經費興建校舍與購置各項設備，並委託工務局新工處代辦校舍新建工程。
市長也準備多樣開學好禮，包括:設校工程中挖出的美麗紅土為材料，以積木為造型製作紅磚MEMO夾與筆筒，期許每個孩子在新林每個學習階段，都能留下「磚」屬個人的備忘錄；每個小朋友1支樂高積木彩色筆，祝福在優質的創客學園中，發揮創意彩繪童年。
新林國小校舍第一期工程，已完成興建地下1層停車場、地上3層計5棟的行政與教學大樓，明年二期工程完工後，共可提供國小部普通班30班、資源班2班及非營利幼兒園5班使用。除了寬敞的教室空間外，還有活動中心、圖書館、開心農場和生態池等多元學習空間。新校舍也申請到綠建築9項黃金級標章，利用現有自然元素：雨水、季風及光線等，達到通風、採光及節能效果，打造永續校園空間。
此外，新林非營利幼兒園為新北市第10間、林口區第1間政府與家長共同分攤學費型態的非營利幼兒園，由政府負擔3成、家長負擔7成學費，107學年度開始收托5班（含1班2歲專班）提供136個名額，以多元創意教學模式，結合藝術教育，讓幼兒自在地探索，養成小小藝術家。
新林國小已核定為107-109學年度雙語實驗學校，並主打「雙語國際、科技創客、食農永續、美學工藝」主題，有外籍教師協同教學，另引進HMH「英文分級閱讀教材」，藉由APA分級診斷測驗，學生可以選擇閱讀適合自己英文程度的讀本，幫助學生提升英語學習力、翻轉英語學習成效。也將以林口美麗的紅土為材料，開設陶藝、農藝等校本特色創客課程，未來期盼與鄰近學校一同發展創客課程，讓學生體驗親自動手做的樂趣，培育具創新能力的小創客們。