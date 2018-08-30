新北市明志國中照片加新聞稿--開學日玩科技丶「明星樹」闖關趣！-1 (新北市明志國中提供)
新北市明志國中照片加新聞稿--開學日玩科技丶「明星樹」闖關趣！-2 (新北市明志國中提供)
新北市明志國中照片加新聞稿--開學日玩科技丶「明星樹」闖關趣！-3(新北市明志國中提供)
因應12年國教新課綱新增科技領域，明志國中於今(30)日開學典禮，對全校師生展示由生活科技教師指導學生完成的大型機關創作，取名為「明星樹」，藉此傳達我們培養孩子設計思維及問題解决等核心素養的决心。
新北市政府教育局因應108新課綱，率全國之先於106學年度成立國中科技領域輔導團，並由明志國中擔任召集學校，對外除了與團員投入新課綱課程轉化及創新教案開發等工作，也積極與校內老師合作，規畫校定課程，例如：我們的生活科技教師社群領頭羊林耀坤主任表示，團隊最近發展的「彈珠機器」主題式課程，既有趣又有内涵，值得推廣，於是就有了大型創作的構想，接著利用暑假期間，師生一起從美術的設計，機構的製作，到完成作品，並於開學典禮時發表，看到大家反應熱烈，感到非常開心。
明志國中校長戴春成表示，「明星樹」樹中有機關(坑坑洞洞)，用校園常見的喜鵲丶松鼠和貓咪等可愛的卡通造型當關主，玩家們合作控製放大版的彈珠(棒球)，避免於過程中讓球掉落到坑洞，遊戲非常刺激，目的是順利將球送至靶心才過關！未來我們的科技領域特色課程全面落實後，希望每位學生都可以做自己的明星，以達到新課綱所強調的自發丶互動及共好等目標。