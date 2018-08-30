剝削衣索比亞員工？中國企業華堅惹議

（台灣英文新聞 / 洪晨芳 綜合外電報導）根據《CNN》報導，中國女鞋製造商華堅集團，近來在衣索比亞大舉投資，不過卻也遭員工爆料，華堅根本就是剝削員工的企業。

衣索比亞是華堅企業的生產大本營，主要為全球知名品牌女鞋代工，如NINE WEST、Guess和川普千金伊凡卡的同名品牌Ivanka Trump（現已結束）。

當地一名女員工Emaway Gashaw表示，她年僅18歲就離開了充滿咖啡樹的家鄉，搭了10個小時的車，才到達衣索比亞的首都，阿迪斯阿巴巴，而她的表親也在這裡工作。

Emaway是一名逃工，她先前在「華堅國際輕工業大城」裡工作，根據華堅官方表示，這是一個佔地150萬平方公尺的的工業區，擁有超過10萬名員工，並在10年內就創造40億美元的營收，且園區內的宿舍、醫院和學校也都陸續完工。

每天早上8點至下午5點，Emaway就在這燈火通明的大廠房內，像其他女工縫製每一雙售價不斐的鞋子，而且超時加班是不足為奇的事。

但是你可能想像不到，Emaway的薪資卻少得可憐，每月僅1200比爾（約新台幣1320元）的月薪，在她付完租金和伙食費後，幾乎所剩無幾。Emaway表示，她常需要她表親的資助，才得以過活。

而華堅雇用當地工人的月薪約40美元－這僅僅是在中國薪資水平的不到10%。

每天下班後，員工們魚貫進入員工餐廳。當然中國主管和當地員工，不在一塊兒吃飯。當中國主管們享受著熱騰騰的湯麵，和香噴噴的煎肉時，大批當地員工，卻只能吃著酵母大餅。

用完餐後，中國主管回到加拿大進口的木製別墅，但是當地員工卻是回到簡陋的貨櫃屋，兩相對比，令人不勝唏噓。

中國近年來在非洲大舉投資，尤其向衣索比亞提供了大量優惠貸款，協助衣國建造基礎設施，如公路、鐵路及水利設施等，但此貸款是否為帶有「新殖民主義」之嫌的債務陷阱，還有待觀察。