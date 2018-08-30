李宗瑞被控撿屍性侵偷拍9女　再判39年2月定讞

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）富少李宗瑞被控性侵偷拍9名女子案，高院更一審判他合計39年2月徒刑。全案經上訴，最高法院維持更一審見解，也無違法濫用裁量權限等情況，今(30)日駁回李宗瑞上訴，全案定讞。

本案確定後，尚需與他目前在監執行部分，另聲請法院定應執行刑期。

蘋果報導，李宗瑞6年前犯下震驚全國的夜店把妹性侵、偷拍案，被依強制性交、妨害秘密等罪嫌起訴，其中10罪淫害11名女子部分，2015年底判刑20年定讞，李男已入監服刑。

高院更一審審理李男另8罪性侵9名女子部分，依乘機性交、強制性交等罪，合計再判李男39年2月徒刑，最高法院今駁回上訴，維持更一審判決定讞，將由檢方聲請法院定李男應執行刑期。依法執行上限最高仍為30年。

33歲的李宗瑞是元大證券董事李岳蒼的兒子，他被控從2009年起在北市夜店獵豔，先後撿屍30多名酒醉的正妹或小模，帶回他在北市信義區的豪宅性侵或偷拍，2012年7月被一對受害的姊妹花提告揭發，李男一度逃往南部藏匿，同年8月投案被關押至今。

中央社報導，李宗瑞被控於99年7月至100年7月間，犯下8件性侵偷拍案，造成9名女子受害，其中一件有2名女子被害。

台灣高等法院更一審去年3月宣判，認定李宗瑞犯7個乘機性交罪、1個強制性交罪，各判4年10個月至5年2個月不等刑期，合計39年2月。



高院更一審認定，李宗瑞在審理時就偷拍部分坦承不諱，但性侵部分均否認犯罪，強調被害人都是在意識清醒下，同意與他發生性行為。但法院調查並非如此，因此依強制性交罪及乘機性交罪論罪。