結合新南向發展需求   桃園邀印度大廠來台訪察

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，並結合印度發展需求，桃園市政府邀請印度大廠來台了解市集投資環境，並辦理投資說明會及洽商活動，建立聯繫窗口，以利雙方後續合作。

本次應邀來台的印度大廠包括TaTa、Cache Technologies & Communications Pvt. Ltd、Karnataka Small Scale Industries Association、Tech Mahindra 、Shree Forgings、Datatalk、Life9 Systems、Azventa Technologies及K. Ravi & Associates等，桃園市政府8月27日安排參訪「東元電機桃園中壢廠」、「桃園市政府亞洲‧矽谷專案辦公室」及「桃園航空城願景館」等，並於下午在台北諾富特華航桃園機場飯店，辦理投資環境介紹說明會及桃園-印度企業洽商活動，。

活動上由經濟部及桃市府介紹投資環境與投資稅制及法令，並安排與桃園在地企業一對一洽談商務合作，建立聯繫窗口，以利雙方後續合作。

印度目前正積極推動「數位印度」、「智慧城市」等政策，發展包括軟體、金融、資通訊、造船、藥品、生計及觀光等產業，可與桃園推動計畫進一步合作，更將有助雙邊共同推動AIoT商業應用落地，相信未來桃園與印度將持續有更緊密的交流與合作。

桃園-印度企業洽商活動（圖片來源：桃園市政府）