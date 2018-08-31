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視覺動物大滿足！「眼球先決」新生代插畫家齊聚台北濕地開展

創作者們皆自成一格，多數於網路上頗具知名度。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/08/31 09:08
台北溼地將集結12位台灣新生代插畫家開展（照片來源：眼球先決）

台北溼地將集結12位台灣新生代插畫家開展（照片來源：眼球先決）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）散步計畫團隊策劃的插畫展「眼球先決」，邀請台灣12名新銳插畫家一同於濕地空間展覽，集結各種風格迴異作品十分吸睛，主視覺由甫入圍2018台北插畫藝術節CHIH CHIH操刀，展覽只有二天，9月29日（六）至30日舉行。


散步計畫舉辦市集活動（照片來源：散步計畫臉書）


（照片來源：散步計畫臉書）

散步計畫為高雄策展團隊，曾於台灣各地籌劃市集活動，希望大家在忙碌生活之餘，能於戶外放鬆的享受慵懶假日。這次「眼球先決」展覽，即將滿足視覺動物們的好奇心，精選12位新生代插畫家，帶領大家漫遊在插畫的世界。

參與的創作者們皆自成一格，其中許多於網路上頗具知名度，例如「許匡匡」、「欸，我想告訴你」、「愛治文具房」、「桑拿大可」、「Rosy Chang illustration」等。


許匡匡作品（圖片來源：許匡匡臉書）


（照片來源：欸，我想告訴你）

在臉書專頁擁有超過14萬名粉絲的「許匡匡」，以藍色清新的優雅風格擄獲人心，曾於紐約駐村，並出版繪本「我是一顆小星星」、「慢吞小姐的倫敦插畫生活」；「欸，我想告訴你」的畫風則十分活潑可愛，其出版的貼圖也很貼近生活，俏皮又實用；熱愛文具的人，對位於彰化的「愛治文具房」應該不陌生，其店名以奶奶名字命名，販售各類鋼筆，墨水等文具，也時常與店內教學如何使用各類材料作畫。

此外，展覽主視覺由CHIH CHIH設計，自英國倫敦 Kingston University 插畫研究所畢業的她，擅長用濃郁色調和質感厚實的媒材來創作，畫面中也時常隱藏資訊並透露心情，目前為自由插畫創作者，除與品牌合作外也開設手繪工作坊、出版獨立小型書籍（zine）及繪本。

喜愛插畫的朋友，「眼球先決｜文画 MIX LAB case 01」將於9月29日及30日，在台北市林森北路的溼地展演空間登場，散步計畫將帶給你一個輕鬆且意想不到的旅程。

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