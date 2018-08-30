【少子化】今國中小開學日 部分國小新生0～1人

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今(30)日是中小學開學日，根據教育部統計，全國僅高雄市汕尾國小附設幼兒園因教室地板泡水必須消毒，延後到9月3日開學，其餘學校都趕上開學日。

綜合中央社與自由報導，今年雖然是生肖龍年的國小入學潮，澎湖縣國小1年級新生入學人數為614人，比去年多出近百人，但仍有3校新生人數僅1人，分別為虎井、中屯及竹灣國小。雖然開學日新生略顯孤單，但集全校師生寵愛在一身，也格外幸福。

至於花蓮縣豐濱鄉港口國小一年級，則無新生入學。教育處表示逐年持續減班，從數據縣顯示目前已到谷底，縣府並無裁併學校的計畫。

港口國小師生今(30)日上午舉行開學儀式，隊伍中少了一年級，其他每個年級一個班，學生總共14人，其中四年級也只有1人。

花蓮港口國小新生雖掛零，但尚無裁併計畫。中央社

中央社引述校長李楊元無奈表示，偏鄉留不住人。不過學校人數雖少，因靠海的地理環境，而開設獨木舟、浮潛等課外活動，是孩子們相當喜愛的課程。



港口國小所在的東海岸豐濱鄉港口村，是個人口僅800人的小漁村，青壯人口外移到都會區工作，留下的中高齡居民以捕魚、打零工過活。

偏鄉留不住年輕人，學校曾拜託家長把孩子轉回部落，但因祖父母無法照顧，還是無法解決問題。



花蓮縣教育處副處長李裕仁指出，107學年度國中小學新生，花蓮縣瑞穗鄉鶴岡、舞鶴及奇美國小，豐濱鄉靜浦國小等4所國小新生只有1人，豐濱鄉港口國小則是面臨零新生狀況，全校只剩5班14人。



李裕仁說，花蓮縣國中24所、國小101所，學生數共2萬1641人。今年學生總人數和去年相比，並未顯著減少。至於學校收不到學生，在於少子化問題。

從數據觀察，人數逐年減少已持續多年，但幼兒園學生數漸穩定，顯示少子化問題已趨緩。



雖然花蓮有多達三分之二的學校，是每年級只有一班的「迷你學校」，其中還有不少是一班只有1名學生的情況，但縣政府近年並無裁併學校的計畫。



李裕仁說，原住民重點學校若要裁併，須徵求過半學區居民同意，所以裁併學校並非易事，且牽涉層面廣，地方有各種不同想法和意見，因此並不以學生數作為裁併學校的考量，而是協助學校發展特色。

花蓮縣豐濱鄉港口國小舉行開學儀式，校狗小白也來湊熱鬧。中央社